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    Суд с состраданием. Уралец избавил отца от мучений и ждёт приговор

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    Житель Нижнего Тагила оказался на скамье подсудимых после убийства отца. Он настаивает, что душил из жалости — не к себе, а к нуждавшемуся в постоянной помощи инвалиду.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области 25 мая, процесс над 34-летним Виктором Смирновым стартовал в Свердловском областном суде. Согласно материалам дела, в октябре прошлого года в квартире на улице Правды в Нижнем Тагиле нетрезвый Смирнов проводом задушил своего 70-летнего отца.

    На допросе в Следственном комитете фигурант заявил, что убивал из чувства сострадания. Смотреть на трудности, которые переживает родной человек, не было сил. Пенсионер был инвалидом первой группы, страдал от многочисленных заболеваний и не мог себя обслуживать.

    Смирнову вменили убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Обвиняемый согласен, да не совсем. Он настаивает, что отец бессильным не был. В суде мужчина добавил, что готов нести наказание за содеянное. В пресс-службе уточнили, что для фигуранта это третье судебное разбирательство.

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    УбийствоСудКриминалСвердловская область
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