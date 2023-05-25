Суд с состраданием. Уралец избавил отца от мучений и ждёт приговор

Житель Нижнего Тагила оказался на скамье подсудимых после убийства отца. Он настаивает, что душил из жалости — не к себе, а к нуждавшемуся в постоянной помощи инвалиду.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области 25 мая, процесс над 34-летним Виктором Смирновым стартовал в Свердловском областном суде. Согласно материалам дела, в октябре прошлого года в квартире на улице Правды в Нижнем Тагиле нетрезвый Смирнов проводом задушил своего 70-летнего отца.



На допросе в Следственном комитете фигурант заявил, что убивал из чувства сострадания. Смотреть на трудности, которые переживает родной человек, не было сил. Пенсионер был инвалидом первой группы, страдал от многочисленных заболеваний и не мог себя обслуживать.

