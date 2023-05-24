Mercedes с транзитными номерами, снося знаки, вылетел на пешеходный настил на Ленсовета

Кроссовер вылетел с дороги в Московском районе Петербурга днем
ДТП произошло на пересечении улицы Ленсовета и Дунайского проспекта. Автомобиль Mercedes-Benz ML 350 с белорусскими транзитными номерами вылетел с проезжей части, сбил дорожный знак и въехал на деревянный настил для пешеходов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Мерс летел по всем этим ямам, снося на пути ремонтные знаки, парень МЧС (вроде) молодец — успел отпрыгнуть в сторону за считаные секунды», — рассказывает участник группы Александр.
Со слов очевидцев, за рулем «Мерседеса» была женщина лет 80 на вид, а рядом ехал пожилой мужчина-пассажир. О пострадавших не сообщается. Подробности произошедшего выясняются.