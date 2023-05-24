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    Mercedes с транзитными номерами, снося знаки, вылетел на пешеходный настил на Ленсовета

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    Кроссовер вылетел с дороги в Московском районе Петербурга днем 24 мая. Со слов очевидцев, под колеса чудом не попал пешеход. Притом что в этом месте идут работы, и люди и так вынуждены передвигаться по настилу.

    ДТП произошло на пересечении улицы Ленсовета и Дунайского проспекта. Автомобиль Mercedes-Benz ML 350 с белорусскими транзитными номерами вылетел с проезжей части, сбил дорожный знак и въехал на деревянный настил для пешеходов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Мерс летел по всем этим ямам, снося на пути ремонтные знаки, парень МЧС (вроде) молодец — успел отпрыгнуть в сторону за считаные секунды», — рассказывает участник группы Александр.

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    Со слов очевидцев, за рулем «Мерседеса» была женщина лет 80 на вид, а рядом ехал пожилой мужчина-пассажир. О пострадавших не сообщается. Подробности произошедшего выясняются.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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