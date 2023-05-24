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    Кто обитает в лесах Петербурга. Комитет по природопользованию подсчитал городских белок

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    3 комментария
    Фото: Комитет по природопользованию Петербурга
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    В Петербурге подвели итоги зимних маршрутных учетов охотничьих видов животных. Наблюдения показали, что в городе стало заметно больше белок, зайцев, а ласки увеличили популяцию больше чем вдвое.

    По результатам обходов, проделанных специалистами Комитета по природопользованию Петербурга вместе с привлеченными экспертами этой зимой, количество лосей и кабанов в городе выросло до 32 особей каждого вида, белок стало больше на сотню с лишним особей, и теперь их численность достигает 304, ласок насчитали 54 особи, а зайцев-беляков, которых в прошлом году было меньше сотни, теперь 121. Об этом 24 мая рассказали в пресс-службе комитета.

    Помимо перечисленных, на территории Петербурга обитают глухари, косули, лисицы, куницы, горностаи и зайцы-русаки. Среди редких и исчезающих видов птиц — глухари, тетерева и рябчики. При этом петербургские популяции не изолированы, а являются частью общей популяции, обитающей, в том числе, на территории Ленобласти.

    Зимние маршрутные учеты проводятся в Петербурге регулярно с 2018 года. Методика состоит в том, что после снегопадов специалисты проходят по маршруту, проложенному в местах обитания диких животных, и регистрируют их следы, оставленные за последние сутки. Это дает представление о распространении и численности животных, их физическом состоянии и среде обитания — ее структуре, качестве и площади. За минувшую зиму специалисты прошли 24 маршрута общей протяженностью 199,7 километра.

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    Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

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    ПетербургЖивотные
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    Комментарии 3

    Гость24 Мая 2023 в 16:32
    мо рф поучиться нужно!
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