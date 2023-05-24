Кто обитает в лесах Петербурга. Комитет по природопользованию подсчитал городских белок

В Петербурге подвели итоги зимних маршрутных учетов охотничьих видов животных. Наблюдения показали, что в городе стало заметно больше белок, зайцев, а ласки увеличили популяцию больше чем вдвое.

По результатам обходов, проделанных специалистами Комитета по природопользованию Петербурга вместе с привлеченными экспертами этой зимой, количество лосей и кабанов в городе выросло до 32 особей каждого вида, белок стало больше на сотню с лишним особей, и теперь их численность достигает 304, ласок насчитали 54 особи, а зайцев-беляков, которых в прошлом году было меньше сотни, теперь 121. Об этом 24 мая рассказали в пресс-службе комитета.