Кто обитает в лесах Петербурга. Комитет по природопользованию подсчитал городских белок

В Петербурге подвели итоги зимних маршрутных учетов охотничьих видов животных. Наблюдения показали, что в городе стало заметно больше белок, зайцев, а ласки увеличили популяцию больше чем вдвое.
По результатам обходов, проделанных специалистами Комитета по природопользованию Петербурга вместе с привлеченными экспертами этой зимой, количество лосей и кабанов в городе выросло до 32 особей каждого вида, белок стало больше на сотню с лишним особей, и теперь их численность достигает 304, ласок насчитали 54 особи, а зайцев-беляков, которых в прошлом году было меньше сотни, теперь 121. Об этом 24 мая рассказали в пресс-службе комитета.
Помимо перечисленных, на территории Петербурга обитают глухари, косули, лисицы, куницы, горностаи и зайцы-русаки. Среди редких и исчезающих видов птиц — глухари, тетерева и рябчики. При этом петербургские популяции не изолированы, а являются частью общей популяции, обитающей, в том числе, на территории Ленобласти.
Зимние маршрутные учеты проводятся в Петербурге регулярно с 2018 года. Методика состоит в том, что после снегопадов специалисты проходят по маршруту, проложенному в местах обитания диких животных, и регистрируют их следы, оставленные за последние сутки. Это дает представление о распространении и численности животных, их физическом состоянии и среде обитания — ее структуре, качестве и площади. За минувшую зиму специалисты прошли 24 маршрута общей протяженностью 199,7 километра.