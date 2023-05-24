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    Daewoo, задымивший фон туристам на Васильевском, сгорел уже второй раз

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    Пожар на Васильевском острове, замеченный на днях с туристических маршрутов Петербурга, для горевшего автомобиля оказался уже не первым. Хотя теперь, вероятно, последним.

    В 15:10 22 мая в дежурную часть полиции сообщили о горящем автомобиле у дома 6 по Академическому переулку. Прибывшие на место правоохранители обнаружили полностью выгоревший Daewoo Matiz без номеров. Машина стояла там в нерабочем состоянии с 2019 года, стало известно «Фонтанке» 24 мая.

    А вечером с заявлением в полицию обратилась 49-летняя хозяйка «Дэу», работающая уборщицей на одном из городских заводов. Женщина рассказала, что 10 августа 2019 года ее «Матиз» уже поджигали, после чего было возбуждено уголовное дело. Теперь решается вопрос о возбуждении дела по факту нового пожара.

    О возгорании, напомним, сообщали очевидцы, которые заметили дым аж от Медного всадника.

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