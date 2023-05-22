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    Фото на фоне Петра и дыма. Пожар на Васильевском добавил туристам впечатлений

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    Десять пожарных тушили автомобиль на Васильевском острове в Петербурге 22 мая. Его было видно с другого берега.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Дым над Университетской набережной читатели «Фонтанки» приметили в четвёртом часу после полудня. Чернеющее небо имело все шансы попасть на фотографии туристов у Медного всадника на Сенатской площади.

    читатель «Фонтанки»

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, дымил автомобиль в Академическом переулке, 6, на Васильевском острове. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 15:10, через четверть часа силами двух расчётов машину потушили.

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    По информации ведомства, в Daewoo сгорели сгораемые части. Пострадавших нет.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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