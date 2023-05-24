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    Ночью на Одоевского загорелся автобус. Пламя было видно через всю улицу

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    В ночь на среду, 24 мая, на улице Одоевского в Василеостровском районе загорелся автобус Neoplan. Об этом сообщает петербургское управление МЧС.

    читатель «Фонтанки»

    Судя по кадрам, пламя от горящего автобуса было видно почти через всю улицу. О пожаре стало известно в 3:27, пожарные справились с огнем в 3:48.

    «В автобусе Neoplan сгорели сгораемые части», — говорится в сообщении ведомства.

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    Снимками и видео произошедшего с «Фонтанкой» поделились читатели.

    «Услышала странный шум за окном — смотрю, горит автобус, уже рядом полицейские машины и скорая», — рассказала читательница Варвара.

    Сведений о пострадавших не поступало.

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