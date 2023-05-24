Ночью на Одоевского загорелся автобус. Пламя было видно через всю улицу

В ночь на среду, 24 мая, на улице Одоевского в Василеостровском районе загорелся автобус Neoplan. Об этом сообщает петербургское управление МЧС.
читатель «Фонтанки»
Судя по кадрам, пламя от горящего автобуса было видно почти через всю улицу. О пожаре стало известно в 3:27, пожарные справились с огнем в 3:48.
«В автобусе Neoplan сгорели сгораемые части», — говорится в сообщении ведомства.
Снимками и видео произошедшего с «Фонтанкой» поделились читатели.
«Услышала странный шум за окном — смотрю, горит автобус, уже рядом полицейские машины и скорая», — рассказала читательница Варвара.
Сведений о пострадавших не поступало.