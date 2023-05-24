Борьба антициклона и фронтального раздела. В Петербурге день пройдет без дождей, а в Ленобласти с ними и c грозами

Синоптическая ситуация в атмосфере над Ленобластью определится при противоборстве гребня антициклона с запада и фронтального раздела, который пролегает по восточным районам региона.

В среду, 24 мая, в Петербурге ожидается переменная облачность, но без дождей. В восточной половине Ленинградской области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В городе днем ожидается плюс 23–25 градусов тепла, в области — плюс 21–26 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметра ртутного столба — немного выше нормы.