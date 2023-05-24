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    Борьба антициклона и фронтального раздела. В Петербурге день пройдет без дождей, а в Ленобласти с ними и c грозами

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    Синоптическая ситуация в атмосфере над Ленобластью определится при противоборстве гребня антициклона с запада и фронтального раздела, который пролегает по восточным районам региона.

    В среду, 24 мая, в Петербурге ожидается переменная облачность, но без дождей. В восточной половине Ленинградской области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    В городе днем ожидается плюс 23–25 градусов тепла, в области — плюс 21–26 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметра ртутного столба — немного выше нормы.

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