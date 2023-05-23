Суд отказал градозащитникам в пересмотре дела по дому Басевича

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал градозащитникам в пересмотре дела по дому Басевича на Большой Пушкарской улице. Об этом сообщает 23 мая объединенная пресс-служба судов города.
Заявители попросили пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам, а именно на основании заключения строительно-технической экспертизы в рамках уголовного дела, дело по иску о признании незаконным положительного заключения комитета по охране памятников на соответствие проекта апартаментов для сотрудников Театра танца Бориса Эйфмана требованиям зон охраны.
В пресс-службе пояснили, что при вынесении решения по делу, о пересмотре которого просили заявители, суд в том числе опирался на заключение комплексной строительно-технической, историко-культурной и архитектурной экспертизы. Она была проведена по ходатайству заявителей. Это заключение истцы не оспаривали, а сама экспертиза требовала больших специальных познаний, чем экспертиза, проведенная в рамках уголовного расследования.
Как уточняет градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос», суд не стал принимать во внимание экспертизу Следственного комитета, которая пришла к выводу, что дом Басевича пригоден к реконструкции без сноса.
К демонтажным работам в самой известной петербургской «заброшке» приступили 18 мая. Жители соседних домов начали заявлять об обрушениях и появлении новых трещин, однако власти всё отрицают. Накануне стало известно, что в доме Басевича забаррикадировались люди.