Градозащитники обнародовали экспертизу СК по дому Басевича. Он пригоден для реконструкции без сноса

Градозащитники обнародовали результаты экспертизы Следственного комитета о состоянии дома Басевича. Авторы пришли к выводу, что возможна частичная реконструкция с восстановлением без сноса, кроме разборки аварийных участков стен на последних этажах и кровли. Об этом на пресс-конференции в Градозащитном пресс-центре 17 февраля рассказал активист Олег Мухин, который выступает одним из истцов в судебном процессе по защите здания. Мухин пояснил, что экспертиза была истребована в рамках судебного процесса об оспаривании разрешения на строительство комплекса апартаментов для театра Бориса Эйфмана, и Куйбышевский суд удовлетворил это ходатайство. Экспертизу выполнило ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации». Экспертиза началась 8 ноября, когда здание еще числилось как вещественное доказательство по уголовному делу, и завершилась 30 ноября.

Перед экспертами поставили вопросы, каков процент повреждений конструкций здания и возможна ли полная или частичная реконструкция (восстановление) конструкций данного здания без сноса (демонтажа, разбора) его конструкций и если возможна, то в какой части». По первому вопросу эксперты пришли к выводу, что процент повреждений составляет для фундаментов — не менее 41%, для стен — не менее 47%, для перегородок — не менее 80%, для перекрытий с бетонным заполнением по металлическим балкам — не менее 60%, для перекрытий с деревянным заполнением — не менее 80%. Крыша имеет 95% повреждений, кровля — 95%, оконные и дверные проемы — по 80%, лестницы — не менее 65%.

По второму вопросу авторы пришли к выводу, что «возможна частичная реконструкция (восстановление) конструкций данного здания без сноса (демонтажа, разбора) его конструкций в части конструкций фундаментов и стен, за исключением аварийных участков стен на последних этажах здания и перекрытий с бетонным заполнением по металлическим балкам». Полная реконструкция (восстановление) с демонтажем требуется перегородкам, перекрытиям с деревянным заполнением по металлическим и деревянным балкам, крыши, кровли, заполнения оконных и дверных проемов, лестниц.

Бывший замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, градозащитник Александр Кононов напомнил, что за последние 8 лет три экспертизы, не считая экспертизы СК, подтвердили ремонтопригодность здания. Первая была сделана по программе «Молодежи — доступное жилье» накануне того, как здание передали театру танца Бориса Эйфмана. «Обследование показало, что здание может быт капитально отремонтировано, и даже начались проектные разработки такого ремонта», — добавил спикер. Второе обследование было выполнено по заказу ВООПИиК, третья — была назначена Куйбышевским районным судом.