Родные сбитой девочки отсудили у бизнес-тренера из Петербурга 400 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел иск к жительнице города о компенсации за наезд на девочку-подростка во Всеволожском районе Ленобласти. Ранее автомобилистку за это ДТП лишили прав.

Наезд произошел в 16:10 12 октября 2021 года у дома 22 по Ленинградскому шоссе в деревне Юкки, сообщает 23 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Автомобиль Lexus NX200 под управлением Маргариты Датской, бизнес-тренера и совладелицы одной из петербургских бизнес-школ, сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По данным судов, после ДТП автомобилистка скрылась с места происшествия, но административной ответственности по ч. 2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП) избежала.