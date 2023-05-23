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    Родные сбитой девочки отсудили у бизнес-тренера из Петербурга 400 тысяч рублей

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    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел иск к жительнице города о компенсации за наезд на девочку-подростка во Всеволожском районе Ленобласти. Ранее автомобилистку за это ДТП лишили прав.

    Наезд произошел в 16:10 12 октября 2021 года у дома 22 по Ленинградскому шоссе в деревне Юкки, сообщает 23 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Автомобиль Lexus NX200 под управлением Маргариты Датской, бизнес-тренера и совладелицы одной из петербургских бизнес-школ, сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По данным судов, после ДТП автомобилистка скрылась с места происшествия, но административной ответственности по ч. 2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП) избежала.

    Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как девочка перебегает дорогу по «зебре» между автобусом и притормозившим перед переходом автомобилем, а на встречной полосе попадает под колеса «Лексуса». После Lexus, постояв на месте какое-то время, уезжает. Пострадавшая девочка получила черепно-мозговую травму, легкое сотрясение, ссадины и ушибы. Травмы были расценены как вред здоровью легкой степени. В июле прошлого года Куйбышевский районный суд привлек Датскую к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью) и лишил ее водительских прав на полтора года, а родители девочки подали иск о компенсации морального вреда.

    Как отмечается в сообщении судов, автомобилистка не предпринимала попыток возместить ущерб, не интересовалась здоровьем пострадавшей и даже не извинилась. Суд взыскал с нее запрошенные в иске 300 тысяч рублей в пользу девочки и еще 100 тысяч рублей в пользу истицы.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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