В школе Волгоградской области рассказали о выпускнике, который приставил нож к шее одноклассницы на последнем звонке

Ученик школы в поселке Иловля Волгоградской области, который напал на свою одноклассницу во время последнего звонка, ни с кем не конфликтовал в классе, но очень переживал из-за предстоящих экзаменов. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на учебное заведение.

«У парня не было ни с кем конфликта в классе, с этой девочкой тоже. Он очень переживал из-за ЕГЭ. В целом тихий и нормальный подросток. Несколько лет назад у него умер отец, мама воспитывает его одна. Есть еще старший брат», — рассказали в школе.

