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    В школе Волгоградской области рассказали о выпускнике, который приставил нож к шее одноклассницы на последнем звонке

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    Ученик школы в поселке Иловля Волгоградской области, который напал на свою одноклассницу во время последнего звонка, ни с кем не конфликтовал в классе, но очень переживал из-за предстоящих экзаменов. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на учебное заведение.

    «У парня не было ни с кем конфликта в классе, с этой девочкой тоже. Он очень переживал из-за ЕГЭ. В целом тихий и нормальный подросток. Несколько лет назад у него умер отец, мама воспитывает его одна. Есть еще старший брат», — рассказали в школе.

    О состоянии пострадавшей девочки сообщил глава района Иван Гель в своем Telegram-канале. Он посетил выпускницу после произошедшего.

    «Справился о здоровье, поздравил с окончанием школы <…> [С девушкой] всё хорошо, настроение и самочувствие хорошие», — рассказал он.

    Издание V1.ru опубликовало видео нападения на школьницу, которое случайно сняли во время последнего звонка. Как видно и слышно на видеозаписи, выпускники стоят с лентами на сцене, у тумбы директор произносит какую-то речь. Через некоторое время со сцены разносится крик — на одну из девушек набросился одноклассник с ножом.

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