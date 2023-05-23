«Сама сейчас "мертвая"». Что известно о смерти замглавы Минобрнауки и состоянии его жены Дианы Гурцкая

Свою политическую карьеру Петр Кучеренко начал в 1999 году Фото: minobrnauki.gov.ru Поделиться Поделиться





20 мая умер Петр Кучеренко — 46-летний замглавы Минобрнауки и супруг певицы Дианы Гурцкая. Он возвращался из рабочей командировки на Кубу, в самолете ему стало плохо. Спасти мужчину не удалось.

MSK1.RU собрал воспоминания близких о Петре и всё, что известно о его жизни и смерти. Причина смерти О смерти Кучеренко сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Представители ведомства рассказали, что самолет, на котором чиновник возвращался с Кубы, экстренно посадили в Минеральных Водах и пытались мужчину спасти.

— Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался, — сообщили в пресс-службе Минздрава Ставропольского края.



Официальная причина смерти чиновника пока не сообщалась. Один из друзей Кучеренко на своей странице в социальных сетях написал, что супруг Дианы Гурцкая последнее время чувствовал себя плохо. — Я пью антидепрессанты и транквилизаторы одновременно. Горстями, — рассказывал Петр Кучеренко своему знакомому. — И это не очень помогает. Почти не сплю. Чувствую себя ужасно.

Петр Кучеренко / vk.com Поделиться Поделиться





Где и когда похоронят Петра Кучеренко Петра Кучеренко похоронят в среду, 24 мая. С 11:00 до 12:00 в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове пройдет панихида. Церемония прощания и погребение на Троекуровском кладбище состоятся с 13:00 до 15:00. Место проведения поминок, которые начнутся в 16:00, уточняется. — По предварительной информации, всё пройдет в закрытом режиме, — рассказал MSK1.RU пресс-секретарь ГБУ «Ритуал» Михаил Шитиков.

Скриншот: Диана Гурцкая | Официальная группа / Vk.com Поделиться Поделиться





Как близкие и коллеги вспоминают Петра Кучеренко Сын Петра Кучеренко и Дианы Гурцкая, 15-летний Константин, написал пост, посвященный отцу, и поблагодарил всех за поддержку. — 20 мая мой папа умер. Он был слишком молод. Мне больше нечего сказать. Спасибо каждому за поддержку, которую писали мне. Это всё очень важно. Люблю всех. Цените своих родных и прямо сейчас скажите им, что вы их любите. Цените каждый момент с ними, жизнь жестокая штука. Никто не знает, что может произойти, — написал Константин. — Спасибо, папа. Люблю.

Петр Кучеренко / vk.com Поделиться Поделиться





Брат Дианы Гурцкая и по совместительству ее продюсер Роберт Гурцкая поделился своими переживаниями по поводу случившейся трагедии.

— Я не могу оценить реальность, — написал Роберт. — Тебя нет, и счастья нет. Ты стал светом для нашей семьи. Ты сделал счастливой Диану и нас всех. С появлением Костика (сына Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко. — Прим. ред.) счастье стало безграничным... А 20 мая всё потемнело. Точка. Всё кончено.

Роберт Гурцкая / Facebook (деятельность организации запрещена на территории РФ) Поделиться Поделиться





— Весь коллектив Министерства науки и высшего образования РФ скорбит и выражает свои соболезнования родным и близким покойного Петра Александровича Кучеренко, — написали на официальном сайте ведомства.

«Память о хорошем руководителе, квалифицированном специалисте и отзывчивом товарище останется навсегда» Министерство науки и высшего образования РФ

Фото: Петр Кучеренко / vk.com Поделиться Поделиться





— Он был удивительным человеком! Чутким, добрым, образованным, — вспоминает Петра телеведущая Елена Малышева. — По-настоящему свободным и умеющим любить. А какая семья была у них с Дианой! Сколько чуткости и любви было в Пете! Как он умел дружить и помогать! Сколько внутреннего благородства было в нем! Невозможно поверить, что всё безвозвратно. Плачу.

Поддержку семье выразили и коллеги супруги Кучеренко Дианы Гурцкая.

— Моя родная подруга, Дианочка, сердце разрывается от горя, — написала в своем блоге певица Жасмин. — Вы с сыном Костей потеряли горячо любимого мужа и отца Петра. Всем сердцем и душой я с вами. Как никто понимаю — сама не так давно пережила утрату близких мне людей. Моя семья разделяет ваше горе. Молимся за вас. Сил вам с сыночком.

«Это ужас какой-то. Новость сразила наповал. Сил Дианочке и всей семье» Валерия, певица

Сама жена Кучеренко, певица Диана Гурцкая, пока не давала комментариев по поводу смерти супруга. О ее состоянии MSK1.RU рассказал брат Роберт.

— Какой комментарий она даст сейчас? Вы же понимаете, она сама сейчас «мертвая», — сказал MSK1.RU брат артистки Роберт.



Фото: diana.gurtskaya.official / Instagram (деятельность запрещена в РФ) Поделиться Поделиться





Что известно о Петре Кучеренко Петру Кучеренко было 46 лет. Он родился 3 мая 1977 года в городе Дудинке Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Красноярского края. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция». Свою политическую карьеру начал в начале 90-х — тогда он работал помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. В том числе работал и помощником депутата от Петербурга Галины Старовойтовой. «Хороший был человек, умный, приятный, очень целеустремленный. Мне очень жаль, что так произошло, все-таки у него и Дианы (Гурцкая. — Прим. ред.) остался ребенок», — заявил работавший вместе с ним депутат Виталий Милонов в интервью news.ru.

Заместителем главы Минобрнауки Кучеренко стал в марте 2020 года, а спустя год его назначили статс-секретарем.



Фото: minobrnauki.gov.ru Поделиться Поделиться





С 2001 по 2006 год возглавлял ряд общественных структур, занимался проектами общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах. Затем работал адвокатом в Московской областной коллегии адвокатов и преподавал на кафедре конституционного и муниципального права в РУДН.

Фото: Петр Кучеренко / vk.com Поделиться Поделиться





В 2012 году возглавил аппарат комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества в Совфеде, а с 2014 по 2020 год руководил аппаратом комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.



Как говорят собеседники «Фонтанки», Кучеренко работал над основными законопроектами, ужесточающими российское законодательство, которые готовил комитет Андрея Клишаса в этот период. В 2014-м поработал и над законопроектом, дающим право президенту вводить войска на Украину.

Петр Кучеренко / vk.com Поделиться Поделиться





21 сентября 2005 года Петр Кучеренко женился на певице Диане Гурцкая. Вместе с супругой создал фонд помощи незрячим детям «По зову сердца». В 2007 году у пары родился сын Константин.

Диана Гурцкая / vk.com Поделиться Поделиться





Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетной грамотой СФ ФС РФ.