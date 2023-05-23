Заневский проспект ограничат до середины июня, а Ленинский — до середины июля

Ремонт дорог, строительство светофора и работы на водопроводе с 25 мая изменят схему движения в четырех районах Петербурга: Выборгском, Красногвардейском, Красносельском и Петродворцовом. В том числе, ограничений добавят на Большом Сампсониевском, Заневском и Ленинском проспектах.
В четверг, 25 мая, на один день закроют съезд с Большого Сампсониевского проспекта на Пироговскую набережную, сообщает 23 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объезжать перекрытие можно будет через Финляндский проспект и Пироговскую набережную. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия на Пироговской набережной, который начался в середине мая и продлится до 10 июля. До конца работ также ограничено движение по участку набережной от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева.
До 14 июня из-за работ по устройству светофорного объекта ограничат движение у дома 59 по Заневскому проспекту. Напомним, что сейчас также ограничено движение на перекрестке Заневского проспекта и проспекта Шаумяна, там работы продлятся до 8 июля.
Стартует ремонт дороги на Ленинском проспекте, который продлится до 17 августа. С 25 мая по 15 июля там ограничат проезд по участку от проспекта Героев до проспекта Маршала Жукова.
В Стрельне схему движения изменят работы по реконструкции водопроводных сетей. С 25 мая по 17 августа там ограничат движение по нечетной стороне Портовой улицы вдоль дома 19, литера А.