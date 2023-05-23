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    Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

    «Бились до конца». Как прошел пятый Кубок Бурчалкина

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    В Петербурге состоялся V Международный Турнир по футболу на Кубок им. Льва Бурчалкина для игроков 2010 года рождения. Соревнования проходили с 19 по 21 мая на стадионе «Алмаз-Антей».

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    Участниками стали «Сантос» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Сепахан» (Иран), ЦСКА (Москва), ФК «Краснодар» (Краснодар), ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).

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    Хозяева поля, команда «Алмаз — Антей», начали с разгромной победы над иранской командой «Сепахан» со счетом 5:0. Голы забили Илья Бирбков (14-я минута), Александр Ятин (17), Алексей Терехов (20), Денис Грачев (24) и Егор Степанов (60).

    В полуфинале «Алмаз — Антей» уступил «Зениту» 1:2. Первыми отличились сине-бело-голубые. Точный удар по воротам нанес Тимофей Латту на 37-й минуте. На 57-й Клим Денисов удвоил преимущество сине-бело-голубых. «Алмаз — Антей» на последних секундах забил гол престижа, автором которого стал Кирилл Романенко. Таким образом «Зенит» вышел в финал, а хозяева поля отправились сражаться за бронзу с «Краснодаром». Увы, но занять место на призовом пьедестале не получилось, хотя удачных моментов было очень много. Исход матча решил единственный гол на шестой минуте, который после розыгрыша углового забил краснодарец Александр Брагинец.

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    — Получается, что мы выполнили задачу-минимум — попали в четверку, — заявил после матча главный тренер команды «Алмаз-Антей» Денис Бабенок. — В полуфинале с «Зенитом» нам немного не повезло, хотя игра, как мне кажется, была равная. А в матче за третье место, надо быть объективным, «Краснодар» был сильнее нас. В любом возрасте играть сразу после поражений сложно, но в этом и смысл таких краткосрочных турниров: уметь забывать неудачи и выходить на следующую игру со свежей головой и свежими силами. Для нас это колоссальные эмоции, опыт и шанс проявить себя и сравнить с лучшими академиями России и мира. Для моих ребят это первый год, когда они играют в формате «11 на 11». По сути, они только знакомятся с этим форматом, познают азы тактики при такой игре.

    — Нам немного не хватило сил в матче за третье место, могли дожимать, — считает футболист «Алмаз — Антея» Григорий Барсуков. — «Краснодар» физически чуть мощнее был, но мы их переигрывали за счет тактики. А в полуфинале с «Зенитом» нам совсем не повезло, пропустили глупые голы. Хотя моментов у нас было очень много, должны были забивать. Для нас это была мечта — встретиться с зарубежными командами. Надо было проявлять себя.

    — А мне кажется, что нам не хватило индивидуального мастерства с «Краснодаром», — отметил его напарник Мирослав Панков. — Они в этом чуть посильнее. Из-за этого в борьбе один на один они нас почти всегда обыгрывали. Но ничего страшного — мы продолжим тренироваться и с каждым годом будем становиться все лучше и лучше. Однажды мы будем играть лучше, чем они.

    В финале встречались «Зенит» и «Палмейрас». Матч прошел по тому же сценарию, что и полуфинал с «Алмаз — Антеем». Сине-бело-голубые забили два гола, на что бразильцы смогли ответить лишь однажды в самом конце встречи. У «Зенита» отличились Тимофей Латту (11-я минута) и Марат Набиуллин (37), а у «Палмейрас» — Педру Морелли (59).

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    Среди почетных гостей турнира оказался тренер взрослого «Зенита» Виллиам де Оливейра, который сам начинал изучать футбольную науку в академии «Палмейрас».

    — Приятно было увидеть в Петербурге команды с моей родины, — признался Виллиам де Оливейра. — Турнир очень интересный, высокого уровня. Очень интересно смотреть. Кажется, что еще недавно я сам был таким мальчишкой, который начинал играть в академии «Палмейрас». Но я все равно буду болеть за «Зенит». В Бразилии дети всегда очень много тренируются с мячом. По сути, ничего кроме этого нет. Тренер дает мяч — и ребята играют. Но так было при мне. Может, с тех пор что-то изменилось. Видно, что они очень техничные, хорошо работают с мячом. Это как раз классический бразильский футбол. Такие турниры очень полезны для ребята: они могут поиграть со сверстниками из других стран, сравнить свой уровень, пообщаться, завести новые знакомства. Это для них большой опыт.

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    Итоги турнира подвел заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» Михаил Подвязников.

    — Я считаю, что праздник футбола состоялся, — заявил Михаил Подвязников. — Бразильцы сюда сутки добирались. Иранцы и сербы откликнулись. Это очень приятно, потому что были те, кто отказался, к сожалению, — по политическим причинам. Хотя здесь не было никакой политики. Обидно, но такова жизнь. Те, кто приехал, получили, я думаю, большое удовольствие. Ребята познакомились с городом, побывали на экскурсиях, подружились. Бразильцам было тяжело, конечно. Сутки в пути и сейчас наступил третий день — как раз адаптация. Я вспоминаю последний финал, где «Вильярреал» играл с аргентинцами. И «Вильярреал» победил, потому что из Европы лететь два-три часа, а аргентинцы также летели сутки. Естественно, что это все сказывается. От нашей команды мы, конечно, ждали чуть-чуть большего, но они попали в четверку, и мы все равно довольны, как ребята выступили. Видно было, что команда билась до конца. Для нас это самое главное. Понятно, что все наши соперники — это команды при профессиональных футбольных клубах. Они тренируются по пять раз в неделю, ездят на сборы. Мы по ряду причин этого лишены. Мы можем только благодарить наших ребят за их труд, мужество и то, что они никогда не сдаются.

    Турнир проводился Концерном ВКО «Алмаз — Антей» при поддержке Российского футбольного союза и Федерации футбола Санкт-Петербурга.

    АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», almaz-antey.ru

    Фотографии предоставлены пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»

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