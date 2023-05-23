«Бились до конца». Как прошел пятый Кубок Бурчалкина

В полуфинале «Алмаз — Антей» уступил «Зениту» 1:2. Первыми отличились сине-бело-голубые. Точный удар по воротам нанес Тимофей Латту на 37-й минуте. На 57-й Клим Денисов удвоил преимущество сине-бело-голубых. «Алмаз — Антей» на последних секундах забил гол престижа, автором которого стал Кирилл Романенко. Таким образом «Зенит» вышел в финал, а хозяева поля отправились сражаться за бронзу с «Краснодаром». Увы, но занять место на призовом пьедестале не получилось, хотя удачных моментов было очень много. Исход матча решил единственный гол на шестой минуте, который после розыгрыша углового забил краснодарец Александр Брагинец.

— Получается, что мы выполнили задачу-минимум — попали в четверку, — заявил после матча главный тренер команды «Алмаз-Антей» Денис Бабенок. — В полуфинале с «Зенитом» нам немного не повезло, хотя игра, как мне кажется, была равная. А в матче за третье место, надо быть объективным, «Краснодар» был сильнее нас. В любом возрасте играть сразу после поражений сложно, но в этом и смысл таких краткосрочных турниров: уметь забывать неудачи и выходить на следующую игру со свежей головой и свежими силами. Для нас это колоссальные эмоции, опыт и шанс проявить себя и сравнить с лучшими академиями России и мира. Для моих ребят это первый год, когда они играют в формате «11 на 11». По сути, они только знакомятся с этим форматом, познают азы тактики при такой игре.

— Нам немного не хватило сил в матче за третье место, могли дожимать, — считает футболист «Алмаз — Антея» Григорий Барсуков. — «Краснодар» физически чуть мощнее был, но мы их переигрывали за счет тактики. А в полуфинале с «Зенитом» нам совсем не повезло, пропустили глупые голы. Хотя моментов у нас было очень много, должны были забивать. Для нас это была мечта — встретиться с зарубежными командами. Надо было проявлять себя.

— А мне кажется, что нам не хватило индивидуального мастерства с «Краснодаром», — отметил его напарник Мирослав Панков. — Они в этом чуть посильнее. Из-за этого в борьбе один на один они нас почти всегда обыгрывали. Но ничего страшного — мы продолжим тренироваться и с каждым годом будем становиться все лучше и лучше. Однажды мы будем играть лучше, чем они.

В финале встречались «Зенит» и «Палмейрас». Матч прошел по тому же сценарию, что и полуфинал с «Алмаз — Антеем». Сине-бело-голубые забили два гола, на что бразильцы смогли ответить лишь однажды в самом конце встречи. У «Зенита» отличились Тимофей Латту (11-я минута) и Марат Набиуллин (37), а у «Палмейрас» — Педру Морелли (59).