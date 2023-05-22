Английскую набережную сузят на месяц, а на Лахтинском добавят ограничений до конца мая

Ремонт дороги, работы на коммуникациях и фасадные работы изменят схему движения в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Выборгском и Приморском. Новые ограничения вступят в силу с 24 мая, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
С 24 мая по 22 июня ограничат движение по Английской набережной, у домов 33 и 35 по Галерной улице. Там установят пешеходную галерею и фасадные леса.
До 31 мая ограничат проезд по Английскому проспекту у улицы Декабристов. С февраля там прокладывают электрокабель, и работы как раз должны завершиться в конце мая. Сейчас движение ограничено также на участке улицы Декабристов от Английского проспекта до набережной реки Пряжки.
Ремонт дорожного покрытия на проспекте Пархоменко, который начался 16 мая и продлится до 3 июля, на несколько дней внесет дополнительные ограничения для водителей. С 24 по 28 мая перекроют движение по проспекту Пархоменко от улицы Орбели до проспекта Энгельса. Объехать участок можно будет по проспекту Пархоменко, улице Орбели, 2-му Муринскому проспекту, проспекту Энгельса, Новороссийской улице и Институтскому проспекту.
С 24 по 30 мая из-за строительства газопровода ограничат движение по Лахтинскому проспекту от Петровской аллеи до Михайловской улицы. Напомним, что до 28 мая также закрыт въезд и выезд с Лахтинского проспекта на Березовую аллею. Объезд участка предусмотрен по Журавлиной, Лебединой и Старой улицам и Лахтинскому проспекту.