Английскую набережную сузят на месяц, а на Лахтинском добавят ограничений до конца мая

Ремонт дороги, работы на коммуникациях и фасадные работы изменят схему движения в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Выборгском и Приморском. Новые ограничения вступят в силу с 24 мая, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



С 24 мая по 22 июня ограничат движение по Английской набережной, у домов 33 и 35 по Галерной улице. Там установят пешеходную галерею и фасадные леса.