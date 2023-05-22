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    Кремль: Путину доложено о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область

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    35 комментариев

    ФСБ, Минобороны и погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

    По словам представителя Кремля, военные ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ и ее уничтожению.

    «Сил и средств на месте достаточно», — сказал Песков.

    По словам пресс-секретаря президента РФ, цель украинских диверсантов — это попытка минимизировать политический эффект от потери Артемовска (украинское название — Бахмут).

    «Прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — отметил Песков.

    Ранее RT со ссылкой на источник сообщил, что украинская ДРГ захватила дом культуры в селе Гора-Подол Белгородской области. «Их окружили, работаем», — заявил собеседник издания.

    Гора-Подол — село Грайворонского района Белгородской области. Туда в понедельник прорвалась украинская ДРГ, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

    RT сообщает, что жители Грайворона своими силами пытаются эвакуироваться. По данным источника издания, «в городе слышна стрельба, виден дым». Телеграм-каналы писали со ссылкой на местных жителей, что в округе действуют военные вертолеты.

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    Белгородская областьВладимир Путин

    Комментарии 35

    Гость22 Мая 2023 в 16:13
    Ждём очередную обеспокоенность
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 16:09
    Интересуюсь, Путин лично отправился туда воевать и освобождать?
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 16:06
    ст 87 конституции? нет, не слышали - всё по плану.
    и вообще, Белгородская область - не...
    +0−1
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