Кремль: Путину доложено о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область

ФСБ, Минобороны и погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, военные ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ и ее уничтожению.



«Сил и средств на месте достаточно», — сказал Песков.



По словам пресс-секретаря президента РФ, цель украинских диверсантов — это попытка минимизировать политический эффект от потери Артемовска (украинское название — Бахмут).