Кремль: Путину доложено о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область

ФСБ, Минобороны и погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По словам представителя Кремля, военные ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ и ее уничтожению.
«Сил и средств на месте достаточно», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента РФ, цель украинских диверсантов — это попытка минимизировать политический эффект от потери Артемовска (украинское название — Бахмут).
«Прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — отметил Песков.
Ранее RT со ссылкой на источник сообщил, что украинская ДРГ захватила дом культуры в селе Гора-Подол Белгородской области. «Их окружили, работаем», — заявил собеседник издания.
Гора-Подол — село Грайворонского района Белгородской области. Туда в понедельник прорвалась украинская ДРГ, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.
RT сообщает, что жители Грайворона своими силами пытаются эвакуироваться. По данным источника издания, «в городе слышна стрельба, виден дым». Телеграм-каналы писали со ссылкой на местных жителей, что в округе действуют военные вертолеты.