На сохранение старейшего литературного журнала «Звезда», где печатались Ахматова и Зощенко, соберут деньги на аукционе

Благотворительный аукцион в поддержку журнала «Звезда», которому в 2024 году исполнится 100 лет и который не погиб даже в блокаду и после сталинско-ждановского разгрома, пройдет 31 мая в 18:00. Его проведет Аукционный дом « 12-й стул» — уже во второй раз.



В предыдущий раз деньги на «Звезду» там собирали в 2020 году. Лоты готовила сама редакция под руководством Якова Гордина и Андрея Арьева. Тогда были распроданы все 80 лотов, которые позволили старейшему «толстому журналу» России жить три года.

