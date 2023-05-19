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    На сохранение старейшего литературного журнала «Звезда», где печатались Ахматова и Зощенко, соберут деньги на аукционе

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    Благотворительный аукцион в поддержку журнала «Звезда», которому в 2024 году исполнится 100 лет и который не погиб даже в блокаду и после сталинско-ждановского разгрома, пройдет 31 мая в 18:00. Его проведет Аукционный дом «12-й стул» — уже во второй раз.

    В предыдущий раз деньги на «Звезду» там собирали в 2020 году. Лоты готовила сама редакция под руководством Якова Гордина и Андрея Арьева. Тогда были распроданы все 80 лотов, которые позволили старейшему «толстому журналу» России жить три года.

    Среди топовых лотов нынешнего аукциона — автопортрет Иосифа Бродского, его фотографии, написанное Бродским-третьеклассником поздравление своей маме, рисунки и неопубликованное стихотворение на английском, его письмо Якову Гордину, телеграмма Бродского о дне рождения Анны Ахматовой, письмо Ольги Берггольц и многое другое.

    Более подробная информация об аукционе и всех лотах — на сайте. Ставки уже принимаются и начинаются от 1000 рублей.

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