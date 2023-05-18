Обманутой в интернете петербурженке передали снаряжение для мобилизованного мужа

Жительнице Петербурга, которую обманули при покупке бронежилета, 18 мая передали амуницию для ее мобилизованного супруга. Нужную сумму на покупку собрали подписчики сторонника правого движения «Общество.Будущее» Саввы Федосеева.
Савва Федосеев
«Передал для мужа Натальи бронежилет "Ратник" с штурмовыми плитами "Гранит", шлем Mich с чехлом и аптечку. Спасибо всем, кто поддержал данный сбор», — написал в своем Telegram-канале Федосеев.
Всех, кто заказывает товары в интернете, он призвал «дважды, а то и трижды» проверять продавцов.
О том, как петербурженку обманули в интернете, ранее сообщила «Фонтанка». Продавец нашел ее через Telegram-чат, где люди продают и обменивают военное снаряжение. За бронежилет неизвестный запросил 41 тысячу рублей. Женщину цена устроила и она перевела деньги.
Мошенник назначил место и время получения и скинул номер человека, который передаст бронежилет. В назначенное время на встречу никто не пришел. После этого потерпевшая обратилась в полицию.