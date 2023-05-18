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    Гладков показал гигантскую воронку от взрыва в Белгородской области

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал 18 мая в своем Telegram-канале огромную воронку, которая осталась после взрыва в селе Шаталовка.

    По словам главы региона, размер ямы 5 на 15 метров, найдены осколки. В результате взрыва никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

    Кроме того, Гладков сообщил о том, что над Белгородским районом вечером сработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

    Ранее стало известно о погибших жителях Белгородской области. Женщина и мужчина во время обстрела сажали картошку.

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