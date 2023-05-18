Гладков показал гигантскую воронку от взрыва в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал 18 мая в своем Telegram-канале огромную воронку, которая осталась после взрыва в селе Шаталовка.
По словам главы региона, размер ямы 5 на 15 метров, найдены осколки. В результате взрыва никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.
Кроме того, Гладков сообщил о том, что над Белгородским районом вечером сработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее стало известно о погибших жителях Белгородской области. Женщина и мужчина во время обстрела сажали картошку.