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    Гладков рассказал о погибших при обстреле села в Белгородской области, которые приехали сажать картошку

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности об обстреле села Нижнее Березово ВСУ, при котором погибли двое мирных жителей и еще один пострадал. Соответствующий пост 18 мая появился в его Telegram-канале.

    По его словам, погибли женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам. Еще пострадавший — супруг погибшей. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

    «У мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. <…> Снаряды «Града» пришлись только по огороду погибших жителей», — рассказал глава региона.

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    Белгородская областьВячеслав Гладков

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