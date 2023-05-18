Гладков рассказал о погибших при обстреле села в Белгородской области, которые приехали сажать картошку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности об обстреле села Нижнее Березово ВСУ, при котором погибли двое мирных жителей и еще один пострадал. Соответствующий пост 18 мая появился в его Telegram-канале.

По его словам, погибли женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам. Еще пострадавший — супруг погибшей. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.



«У мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. <…> Снаряды «Града» пришлись только по огороду погибших жителей», — рассказал глава региона.