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    Плен — не приговор. Верховный суд определил, когда это действительно так

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    Верховный суд РФ определил, когда российского военнослужащего можно освободить от наказания за сдачу в плен, сообщает 18 мая Российское агентство правовой и судебной информации(РАПСИ).

    ВС РФ напоминает, что сдача в плен образует состав преступления, только если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата, пишет РАПСИ.

    «Военнослужащий, впервые совершивший добровольную сдачу в плен, может быть освобожден от уголовной ответственности только если он принимал меры для своего освобождения и возвращения к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений», — поясняет ВС РФ в постановлении Пленума о практике рассмотрения дел о преступлениях против военной службы.

    Оправданием может считаться тяжелое ранение или контузия. Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, его захват противником не образует состава преступления, говорится в тексте документа.

    Верховный суд также установил грань между пленом и госизменой. Если человек попал в плен и затем участвовал в конфликте на другой стороне, и судом будет установлено, что сдавался он именно в этих целях, — «содеянное подлежит оценке только как государственная измена в виде перехода на сторону противника», — говорится в решении Пленума Верховного суда (цитата по агентству «Интерфакс»).

    При рассмотрении уголовных дел о добровольной сдаче в плен Верховный суд рекомендует учитывать, что по Уставу внутренней службы ВС РФ военнослужащий в ходе боевых действий, «даже находясь в отрыве от своей воинской части и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен; в бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг».

    В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в УК РФ, предусматривающих срок до 10 лет лишения свободы за «добровольную сдачу в плен» при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей «Госизмена». Нижний предел наказания — три года колонии.

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