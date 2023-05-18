Плен — не приговор. Верховный суд определил, когда это действительно так

Верховный суд РФ определил, когда российского военнослужащего можно освободить от наказания за сдачу в плен, сообщает 18 мая Российское агентство правовой и судебной информации(РАПСИ).



ВС РФ напоминает, что сдача в плен образует состав преступления, только если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата, пишет РАПСИ.

«Военнослужащий, впервые совершивший добровольную сдачу в плен, может быть освобожден от уголовной ответственности только если он принимал меры для своего освобождения и возвращения к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений», — поясняет ВС РФ в постановлении Пленума о практике рассмотрения дел о преступлениях против военной службы.