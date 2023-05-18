Их так учили. Почему китайские боевые дроны никогда не нападут на Китай

Китайские боевые дроны технически не способны нанести вред объектам на территории КНР, сообщает 18 мая РБК со ссылкой на газету South China Morning Post (SCMP).

Военные беспилотники, которые Китай активно экспортирует на международный рынок, при подлёте к границам КНР разворачиваются, падают или самоуничтожаются. В зависимости от того, какой вариант выбрал производитель, выяснили журналисты SCMP.

Ранее о том же говорили конкуренты Китая в сфере экспорта БПЛА, например, глава турецкой Baykar Technology Халук Байрактар. Он заявлял, что дроны китайского производства «разворачивались, когда приближались к китайской границе». Тогда это подавалось как недостаток.