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    ГК «ПСК» вложит 28 млрд руб. в КОТ на юге города — там появится 137 тыс. кв. м жилья, два садика, школа

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    ГК «ПСК» реализует проект комплексного освоения на участке в 29,4 га на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе в Московском районе. Совокупные инвестиции в проект составят 28 млрд руб. Как сообщают в компании, проект прошел согласование материалов архитектурно-градостроительного потенциала территории (АГПТ) и получил положительное заключение градкомиссии, впереди получение разрешения на строительство.

    На территории предполагается строительство 137 тыс. кв. м жилья, двух детских садов по 220 мест, школы на 825 мест, а также в планах расширение Волхонского шоссе на одну полосу.

    Застройка не выше пяти этажей займет 14,5 га территории, 9,5 га отведут под объединяющее благоустройство.

    — Это наш второй проект комплексного освоения за последние два года, — говорит Максим Штерн, собственник ГК «ПСК». — Сейчас мы выбираем среди предложений по проектному финансированию от потенциальных банков-партнеров. Проект масштабный, инвестиции составят 28 млрд рублей.

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