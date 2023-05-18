ГК «ПСК» вложит 28 млрд руб. в КОТ на юге города — там появится 137 тыс. кв. м жилья, два садика, школа

ГК «ПСК» реализует проект комплексного освоения на участке в 29,4 га на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе в Московском районе. Совокупные инвестиции в проект составят 28 млрд руб. Как сообщают в компании, проект прошел согласование материалов архитектурно-градостроительного потенциала территории (АГПТ) и получил положительное заключение градкомиссии, впереди получение разрешения на строительство.
На территории предполагается строительство
Застройка не выше пяти этажей займет 14,5 га территории, 9,5 га отведут под объединяющее благоустройство.
— Это наш второй проект комплексного освоения за последние два года, — говорит Максим Штерн, собственник ГК «ПСК». — Сейчас мы выбираем среди предложений по проектному финансированию от потенциальных банков-партнеров. Проект масштабный, инвестиции составят 28 млрд рублей.