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    Город набережных и вещдоков. Что увидел бизнес в походе Бастрыкина на Василеостровский намыв

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    Уголовные дела, их отмена и возбуждение заново — реалии продолжающегося конфликта вокруг Василеостровского намыва. Новый виток произошел, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин решил наведаться туда самостоятельно, наткнулся на непонимание охраны и вернулся с подмогой. Наблюдают за этим не только люди из высоких кабинетов, но и коллеги ЛСР по строительному бизнесу. Об истории противостояния и реакции рынка на последние события — в наших карточках.

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