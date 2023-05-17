В Белгородской области мужчина подорвался на мине «лепесток»

Житель села Черемошное остался без правой стопы во время покоса. Мужчина не заметил в траве мину «лепесток» и наступил на нее, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2. Сейчас он находится в противошоковой операционной.



Губернатор также попросил воздержаться жителей региона от посещения приграничных с Украиной лесов, поскольку там сохраняется минная опасность после обстрелов.



Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией.

