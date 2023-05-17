    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, южн

    760мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.98eur87.16

    Водитель внедорожника с аэрозольным пистолетом учил ПДД в историческом центре Петербурга

    1285
    3 комментария

    Со стрельбой в Адмиралтейском районе Петербурга разбирались полицейские. Дорогу не поделили двое, слова пистолетом подкрепил водитель внедорожника.

    О дорожном хамстве в службу 112 накануне около десяти часов утра сообщил 27-летний житель Юнтолово, стало известно «Фонтанке» 17 мая. Он повздорил с мужчиной из Chevrolet Tahoe с башкирскими номерами на 6-й Красноармейской, 11/3. Тот будто бы не только дерзил, но и выстрелил в сторону его Chery Tiggo.

    По предварительным данным, машина и водитель целы.

    Chevrolet уехал недалеко. В одиннадцатом часу утра наряд патрульно-постовой службы остановил на пересечении с улицей Егорова 34-летнего владельца внедорожника. В его сумке нашёлся аэрозольный пистолет.

    Объяснять стрельбу предстоит в рамках уголовного дела о хулиганстве. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток. Он живёт в Невском районе Петербурга, сам из города на юге Башкортостана. На сайте местной администрации полный тёзка до сих пор указан как руководитель союза ветеранов десантников, хотя, по данным СПАРК, организация ликвидирована.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дорожный конфликтСтрельбаЗадержаниеПДД
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close