Водитель внедорожника с аэрозольным пистолетом учил ПДД в историческом центре Петербурга

Со стрельбой в Адмиралтейском районе Петербурга разбирались полицейские. Дорогу не поделили двое, слова пистолетом подкрепил водитель внедорожника.



О дорожном хамстве в службу 112 накануне около десяти часов утра сообщил 27-летний житель Юнтолово, стало известно «Фонтанке» 17 мая. Он повздорил с мужчиной из Chevrolet Tahoe с башкирскими номерами на 6-й Красноармейской, 11/3. Тот будто бы не только дерзил, но и выстрелил в сторону его Chery Tiggo.



По предварительным данным, машина и водитель целы.



Chevrolet уехал недалеко. В одиннадцатом часу утра наряд патрульно-постовой службы остановил на пересечении с улицей Егорова 34-летнего владельца внедорожника. В его сумке нашёлся аэрозольный пистолет.

