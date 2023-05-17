Водитель внедорожника с аэрозольным пистолетом учил ПДД в историческом центре Петербурга

Со стрельбой в Адмиралтейском районе Петербурга разбирались полицейские. Дорогу не поделили двое, слова пистолетом подкрепил водитель внедорожника.
О дорожном хамстве в службу 112 накануне около десяти часов утра сообщил 27-летний житель Юнтолово, стало известно «Фонтанке» 17 мая. Он повздорил с мужчиной из Chevrolet Tahoe с башкирскими номерами на 6-й Красноармейской, 11/3. Тот будто бы не только дерзил, но и выстрелил в сторону его Chery Tiggo.
По предварительным данным, машина и водитель целы.
Chevrolet уехал недалеко. В одиннадцатом часу утра наряд патрульно-постовой службы остановил на пересечении с улицей Егорова 34-летнего владельца внедорожника. В его сумке нашёлся аэрозольный пистолет.
Объяснять стрельбу предстоит в рамках уголовного дела о хулиганстве. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток. Он живёт в Невском районе Петербурга, сам из города на юге Башкортостана. На сайте местной администрации полный тёзка до сих пор указан как руководитель союза ветеранов десантников, хотя, по данным СПАРК, организация ликвидирована.