Дорогой пожар. После того, как на Пулковском шоссе горели пять машин, ищут человека в чёрном

Причиной крупного автомобильного пожара в Московском районе Петербурга ночью 17 мая стал поджог, сообщает «Дорожный инспектор».
читатель «Фонтанки»
По его информации, по подозрению в поджоге разыскивается худощавый мужчина ростом около
Пожар на парковке у дома 24, корпус 1, по Пулковскому шоссе начался с «Мерседеса». Также сгорели БМВ и «Фольксваген», а «Тойота Ленд Крузер» и «Инфинити» повреждены частично.
Как уже писала «Фонтанка», пожар ликвидировали два расчёта МЧС (10 человек личного состава), информации о пострадавших нет.