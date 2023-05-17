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    Дорогой пожар. После того, как на Пулковском шоссе горели пять машин, ищут человека в чёрном

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    Причиной крупного автомобильного пожара в Московском районе Петербурга ночью 17 мая стал поджог, сообщает «Дорожный инспектор».

    читатель «Фонтанки»

    По его информации, по подозрению в поджоге разыскивается худощавый мужчина ростом около 175 см в чёрной одежде (только куртка с белой надписью).

    Пожар на парковке у дома 24, корпус 1, по Пулковскому шоссе начался с «Мерседеса». Также сгорели БМВ и «Фольксваген», а «Тойота Ленд Крузер» и «Инфинити» повреждены частично.

    Как уже писала «Фонтанка», пожар ликвидировали два расчёта МЧС (10 человек личного состава), информации о пострадавших нет.


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