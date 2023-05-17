Дорогой пожар. После того, как на Пулковском шоссе горели пять машин, ищут человека в чёрном

По его информации, по подозрению в поджоге разыскивается худощавый мужчина ростом около 175 см в чёрной одежде (только куртка с белой надписью).

Пожар на парковке у дома 24, корпус 1, по Пулковскому шоссе начался с «Мерседеса». Также сгорели БМВ и «Фольксваген», а «Тойота Ленд Крузер» и «Инфинити» повреждены частично.



Как уже писала «Фонтанка», пожар ликвидировали два расчёта МЧС (10 человек личного состава), информации о пострадавших нет.

