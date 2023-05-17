Три женщины в Москве продали младенца за 60 тысяч. Покупательница была подставная

Три женщины задержаны в одном из торговых центров на севере Москвы за попытку продать младенца. Об этом 17 мая сообщают столичные ГСУ СК и прокуратура.



Предварительно установлено, что 8 мая в Твери 29-летняя женщина родила девочку и вместе с двумя женщинами постарше, 39 и 46 лет, отправилась её продавать. Вечером 15 мая они приехали в ТЦ на Лобненской улице на «сделку». Полиции уже было известно об этом, и покупательница действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия. Она заплатила за младенца 60 тысяч рублей. На кадрах, опубликованных ведомствами, видно, как женщины сидят в кафе, на руках одной из них свёрток — младенец. После получения денег и составления расписок трёх продавшиц задержали. Ребёнок помещён в специализированное медучреждение.

