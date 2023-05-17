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    Три женщины в Москве продали младенца за 60 тысяч. Покупательница была подставная

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    Фото: Официальный канал прокуратуры Москвы
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    Три женщины задержаны в одном из торговых центров на севере Москвы за попытку продать младенца. Об этом 17 мая сообщают столичные ГСУ СК и прокуратура.

    Предварительно установлено, что 8 мая в Твери 29-летняя женщина родила девочку и вместе с двумя женщинами постарше, 39 и 46 лет, отправилась её продавать. Вечером 15 мая они приехали в ТЦ на Лобненской улице на «сделку». Полиции уже было известно об этом, и покупательница действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия. Она заплатила за младенца 60 тысяч рублей. На кадрах, опубликованных ведомствами, видно, как женщины сидят в кафе, на руках одной из них свёрток — младенец. После получения денег и составления расписок трёх продавшиц задержали. Ребёнок помещён в специализированное медучреждение.

    Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по Москве

    «В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, ее дальнейшее жизнеустройство на контроле в прокуратуре», — подчёркивается в сообщении.

    Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия женщин подпадают под пункт «в» части 3 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

    «В настоящее время следователями столичного Следственного комитета проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего. Следователи опрашивают очевидцев, изучаются записи камер видеонаблюдения», — отмечают в СК.

    Фото: Официальный канал прокуратуры Москвы


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