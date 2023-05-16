    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    761мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd79.98eur87.16

    Когда оба хороши. Побивший соседа шушаринец рассказал, с чего всё началось и как за ним гнались с баллончиком

    2315
    29 комментариев

    История избиения в Шушарах из-за замечания владелице собаки получила продолжение. Вторая сторона озвучила свое мнение, из которого следует, что в этом конфликте все хороши. Подробности 16 мая опубликовал Telegram-канал «Мегаполис».

    По словам рассказчика, потерпевший Николай, гулявший с детьми, действительно сделал замечание девушке по поводу того, что ее питбуль без намордника, но сделал это в хамской и оскорбительной форме. Мужчина якобы угрожал владелице собаки и начал снимать ее на камеру.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    «Хозяйка является владелицей своего питомца уже три года и гуляет с ним три раза в день. Пес является донором крови и спасает других питомцев. В подъезде его любят соседи. К нему бегут дети. Это друг и компаньон с абсолютным отсутствием агрессии к людям. Девушка была напугана и позвонила своему молодому человеку, чтобы он урегулировал конфликт, тот попросил удалить видео с телефона, чтоб впредь ей не было страшно гулять с собакой», — доложил анонимный рассказчик.

    Диалога между мужчинами не получилось. Слово за слово, началась драка. Нападавший заявляет, что его спровоцировал Николай. На повышенный тон и оскорбления мужчина дамы с собачкой ответил пощечиной.

    Далее, по словам рассказчика, пара взялась за руки и начала уходить, а Николай стал при своих же детях кричать матом, спустя некоторое время собрал толпу и погнался за обидчиками.

    «В итоге мужчина отправил девушку к людям на собачью площадку, т. к. она была ближе и там было безопаснее, а сам побежал домой. Его догнали у подъезда, залили из перцового баллона и причинили вред здоровью. Только чудом ему удалось вырваться, забежать в квартиру и закрыть дверь», — рассказал аноним.

    Что было дальше — читатели «Фонтанки» знают — девушку привели в отдел полиции, ее спутник присоединился позже. Свое отсутствие он объяснил снятием побоев.

    Версию потерпевшей стороны можно почитать здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Шушары
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 29

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close