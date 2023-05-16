Когда за кота оштрафуют: проверьте, что вы не можете делать в собственной квартире

С соседями нам приходится не просто жить, но иногда откровенно уживаться. Если совсем не повезет, претензий может быть тьма: то ремонт не делай, то домашних животных не заводи, то велосипед не там стоит. А сами при этом покуривают у себя в туалете так, что и в вашей квартире дым коромыслом. Чтобы вам не пришлось лишний раз общаться с юристами, мы сделали это за вас: задали самые животрепещущие вопросы и получили самые развернутые ответы. А заодно заглянули в Жилищный кодекс, чтобы вы раз и навсегда разобрались даже в самых нестандартных ситуациях. Или вы уже всё знаете?
Мой сосед курит в своей квартире! Запах разносится по вентиляции, а у меня аллергия. Это вообще законно?
Хочу сделать из своей однушки студию и снести все лишние стены, и никто мне не помешает. Никто ведь?
Я живу одна в маленькой однушке и хочу завести 10 кошек и 3 собаки. Очень уж люблю животных. У меня получится?
А как насчет страуса? Хоть одного-то я завести могу в собственной квартире?
Обожаю звук перфоратора. Рано утром. В субботу. И почему соседи недовольны?
Нельзя хранить дома тела умерших родственников
А если самовольно подключу теплый пол к центральному отоплению, меня оштрафуют?
Хочу сделать из своей квартиры офис, не надо платить за аренду
Отличная погода! Самое время пожарить шашлыки на балконе
Гараж слишком далеко! Оставлю велосипед, санки, коляску, снегокат и самокат в подъезде у своих дверей. Оно же никому не помешает?
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