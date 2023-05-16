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    Госсовет Крыма обратится в Конституционный суд, чтобы отменить указ о передаче полуострова Украине

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    11 комментариев

    Государственный совет Крыма готовит обращение в Конституционный суд России, в котором попросит отменить указ президиума Верховного совета СССР о передаче полуострова Украине. Об этом 16 мая сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов в своем телеграм-канале. Он заявил, что получил проработать вопрос научному совету по правотворчеству при председателе Госсовета.

    Константинов отметил, что настало время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины, поскольку политически это было сделано в 2014 году.

    Он также выразил мнение, что передача полуострова была совершена с грубыми нарушениями законодательства, но подобная оценка «то считалась несвоевременной, то боялись ею задеть какие-то чувства украинской стороны».

    Политик добавил, что украинская сторона регулярно напоминает, что считает Крым своей территорией и на этом основании считает, что может наносить удары по полуострову.

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    Комментарии 11

    Гость16 Мая 2023 в 14:54
    Обращаться надо в всу...
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