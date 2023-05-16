Госсовет Крыма обратится в Конституционный суд, чтобы отменить указ о передаче полуострова Украине

Государственный совет Крыма готовит обращение в Конституционный суд России, в котором попросит отменить указ президиума Верховного совета СССР о передаче полуострова Украине. Об этом 16 мая сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов в своем телеграм-канале. Он заявил, что получил проработать вопрос научному совету по правотворчеству при председателе Госсовета.
Константинов отметил, что настало время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины, поскольку политически это было сделано в 2014 году.
Он также выразил мнение, что передача полуострова была совершена с грубыми нарушениями законодательства, но подобная оценка «то считалась несвоевременной, то боялись ею задеть какие-то чувства украинской стороны».
Политик добавил, что украинская сторона регулярно напоминает, что считает Крым своей территорией и на этом основании считает, что может наносить удары по полуострову.