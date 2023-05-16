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    Годовалый малыш на Сахалине проглотил три магнита, его спасли

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    Врачи Сахалинской областной детской больницы спасли жизнь годовалому мальчику, который случайно проглотил три магнита, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

    Мальчик поступил в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести, малыш был ослаблен. В ходе обследования медики обнаружили в кишечнике пациента инородные тела.

    «Несмотря на то, что в нескольких местах образовалась перфорация тканей кишечника, удалось провести оперативное вмешательство с сохранением кишечного тракта — все образовавшиеся отверстия были ушиты, а из организма изъяты три слипшихся магнита», — сообщили в Минздраве.

    Тяжелых последствий для здоровья удалось избежать, малыш находится под наблюдением медиков и постепенно восстанавливается.

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