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    Тюльпаны превратят Елагин в Парк всех влюбленных

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    XI Фестиваль тюльпанов на Елагином острове пройдет 20 и 21 мая 2023 г. Зрителей ждут аромат десятков тысяч разноцветных тюльпанов и романтическое настроение — ведь тема фестиваля в этом году «Парк всех влюбленных».

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    Прогулку по парку рекомендуем начать от Елагиноостровского дворца, на ступенях которого будут проходить концерты оркестров, ансамблей и оперных исполнителей Санкт-Петербурга. Кельтские арфы, маримбы, вибрафоны, трубы и саксофоны наполнят Масляный луг романтической музыкой.

    Зарядившись настроением, отправляйтесь в Парк всех влюблённых гулять среди цветников с тюльпанами — их в парке высажено более 170 тысяч штук 50 различных сортов. На языке цветов тюльпан означает объяснение в любви, так что можно сказать, что вы увидите более 170 тысяч признаний в любви 50 различных сортов.

    Основными «звездами» этого года станут: сорт Antarktika — который представлен на фестивале впервые, а также Continental, Mount Tacoma, Yellow Pomponette, Monte Spider и Labrador.

    Лейтмотивом оформления фестиваля 2023 года станет вышивка. Автор дизайн-концепции — Элиза Ковальчук, студентка 4-го курса кафедры дизайна СПбГУ.

    Вход на фестиваль для детей до семи лет бесплатный. Подробности на сайте ЦПКиО или в паблике фестиваля.

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    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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