В Кингисеппе посетителям кафе предлагали купить патроны. И много

Мужчину из Татарстана задержал наряд вневедомственной охраны в Кингисеппе при попытке избавиться от изрядного количества мелкокалиберных патронов. Подробности сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 15 мая.



Сигнал тревоги поступил в минувшее воскресенье после полуночи из кафе на Большой Советской улице. На месте было установлено, что нетрезвый посетитель настойчиво предлагает отдыхающим купить у него патроны калибра 5,6 мм. Их у мужчины в сумке нашлось больше 1080 штук.



Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции.

