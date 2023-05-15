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    В Кингисеппе посетителям кафе предлагали купить патроны. И много

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    Мужчину из Татарстана задержал наряд вневедомственной охраны в Кингисеппе при попытке избавиться от изрядного количества мелкокалиберных патронов. Подробности сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 15 мая.

    Сигнал тревоги поступил в минувшее воскресенье после полуночи из кафе на Большой Советской улице. На месте было установлено, что нетрезвый посетитель настойчиво предлагает отдыхающим купить у него патроны калибра 5,6 мм. Их у мужчины в сумке нашлось больше 1080 штук.

    Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции.

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