В зоне боевых действий погибли полковники Макаров и Бровко при отражении атаки ВСУ

В зоне специальной военной операции погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Полковник Макаров погиб в ходе боев в ДНР. Он находился на передовой, лично руководил боем по отражению атак ВСУ. «В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — рассказал Конашенков.
Полковник Бровко тоже руководил действиями личного состава.
«В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения», — добавил официальный представитель Минобороны.