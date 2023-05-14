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    Боевые действия

    В зоне боевых действий погибли полковники Макаров и Бровко при отражении атаки ВСУ

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    В зоне специальной военной операции погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Полковник Макаров погиб в ходе боев в ДНР. Он находился на передовой, лично руководил боем по отражению атак ВСУ. «В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — рассказал Конашенков.

    Полковник Бровко тоже руководил действиями личного состава.

    «В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения», — добавил официальный представитель Минобороны.

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