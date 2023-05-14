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    Что за менспрединг вы тут устроили? Проверьте, хорошо ли вы ориентируетесь в современных понятиях

    Некоторые термины вообще не похожи на слова — набор звуков и букв. Они точно существуют?

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    Что такое мизогиния? А менсплейнинг? Это точно слова, или вы придумываете?
    Что такое мизогиния? А менсплейнинг? Это точно слова, или вы придумываете?Фото: Юрий Орлов, «Городские порталы»
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    Листая вечерами ленту новостей любимых каналов или пабликов, мы порой натыкаемся на совершенно неизвестные слова, о значении которых остается лишь догадываться. Краем уха мы можем услышать что-то необычное в чужом разговоре и поймать себя на мысли: знакомо, видел или слышал, но что такое — непонятно. Современный мир кишит определениями буквально на каждый вдох, взгляд, разделяет на категории мировоззрения, жизненные позиции, интересы — как тут не запутаться? Мы решили пополнить словарный запас и разобраться в современных обозначениях, а вам предлагаем проверить себя и ответить на вопросы теста (внимание, они с подвохом).

    Начнем с простого. Что такое абьюз?

    Двигаемся дальше. Что такое шейминг?

    Слово виктимблейминг о чем-нибудь вам говорит?

    Менсплейнинг — это?

    Чем дальше в лес, тем страшнее. Менспрединг? (Подсказка: вы довольно часто наблюдаете это явление в общественном транспорте, например, в метро)

    Жили себе, жили, и вдруг — на тебе, начался шейминг
    Жили себе, жили, и вдруг — на тебе, начался шеймингФото: Юрий Орлов, «Городские порталы»
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    Еще одно слово на букву «М» — мизогиния. Существует ли слово в речи, или мы его придумали?

    Газлайтинг — психологический термин. Что он означает?

    Кто такой эйджист?

    Навешивание ярлыков на человека, причем бездоказательное, — что это?

    Лукизм — это?

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    Что за менспрединг вы тут устроили? Проверьте, хорошо ли вы ориентируетесь в современных понятиях

    Браво! Вы показали достойный результат

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    Что за менспрединг вы тут устроили? Проверьте, хорошо ли вы ориентируетесь в современных понятиях

    Вы неплохо ориентируетесь, но есть пробелы — восполните их

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    Что за менспрединг вы тут устроили? Проверьте, хорошо ли вы ориентируетесь в современных понятиях

    Кое-что вы знаете, наверное, слышали краем уха...

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Что за менспрединг вы тут устроили? Проверьте, хорошо ли вы ориентируетесь в современных понятиях

    Признайтесь, варианты ответов выбирали наугад?

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    Что такое мизогиния? А менсплейнинг? Это точно слова, или вы придумываете?
    Что такое мизогиния? А менсплейнинг? Это точно слова, или вы придумываете?Фото: Юрий Орлов, «Городские порталы»
    Жили себе, жили, и вдруг — на тебе, начался шейминг
    Жили себе, жили, и вдруг — на тебе, начался шеймингФото: Юрий Орлов, «Городские порталы»

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