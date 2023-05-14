Что за менспрединг вы тут устроили? Проверьте, хорошо ли вы ориентируетесь в современных понятиях

Листая вечерами ленту новостей любимых каналов или пабликов, мы порой натыкаемся на совершенно неизвестные слова, о значении которых остается лишь догадываться. Краем уха мы можем услышать что-то необычное в чужом разговоре и поймать себя на мысли: знакомо, видел или слышал, но что такое — непонятно. Современный мир кишит определениями буквально на каждый вдох, взгляд, разделяет на категории мировоззрения, жизненные позиции, интересы — как тут не запутаться? Мы решили пополнить словарный запас и разобраться в современных обозначениях, а вам предлагаем проверить себя и ответить на вопросы теста (внимание, они с подвохом).