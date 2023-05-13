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    Во дворе дома на Антонова-Овсеенко «Шкода» сбила ребенка, гулявшего с родителями

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    Пятилетний мальчик попал в больницу после прогулки в Невском районе Петербурга. Ребенок проводил время вместе с родителями во дворе на улице Антонова Овсеенко, когда его сбила машина. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 мая.

    Инцидент произошел накануне в пятом часу вечера. «Шкода Октавия», за рулем которой сидел 34-летний мужчина, наехала на дошкольника, когда тот переходил дорогу. В состоянии средней степени тяжести малыша госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса. Водителя проверили на алкоголь и зафиксировали количество спиртного в крови (0,451 мг/л).

    По данным «Фонтанки», петербуржец — примерный автолюбитель и почти не нарушает правила дорожного движения. После вчерашнего происшествия на него составили протокол по статье об управлении ТС в состоянии алкогольного опьянения, «Шкоду» поместили на спецплощадку.

    © Фонтанка.Ру

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