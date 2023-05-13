Во дворе дома на Антонова-Овсеенко «Шкода» сбила ребенка, гулявшего с родителями

Пятилетний мальчик попал в больницу после прогулки в Невском районе Петербурга. Ребенок проводил время вместе с родителями во дворе на улице Антонова Овсеенко, когда его сбила машина. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 мая.

Инцидент произошел накануне в пятом часу вечера. «Шкода Октавия», за рулем которой сидел 34-летний мужчина, наехала на дошкольника, когда тот переходил дорогу. В состоянии средней степени тяжести малыша госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса. Водителя проверили на алкоголь и зафиксировали количество спиртного в крови (0,451 мг/л).