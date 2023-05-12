«Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее». Что обсуждали на российском ТВ на этой неделе

Отмена празднования Дня Победы 9 мая на Украине и покушение на писателя Захара Прилепина — эти и другие темы обсуждали на федеральном телевидении на этой неделе.



Что, по мнению телеэкспертов, будет вместо Дня Победы, если Россия даст слабину (спойлер: гей-парад), почему президент Украины Владимир Зеленский теперь должен бояться ходить на могилу своего деда и какая цитата из «1984» Джорджа Оруэлла «пришлась кстати» ведущей Олесе Лосевой и редакторам Первого канала, узнаете в традиционном пятничном выпуске «Коробки передач».

