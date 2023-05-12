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    «Викинг Дональд Трамп напал на татар». На ПМЮФ обсудили киберпреступления в отношении памяти

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    Создание национальной платформы, которая защитит историю от фальсификации, обсудили на Петербургском международном юридическом форуме. С идеей защиты от киберпреступлений в отношении памяти выступил сенатор Сергей Перминов 12 мая.

    По словам Перминова, в будущем с помощью таких инструментов, как ChatGPT, история может быть переписана, в том числе созданы фейковые артефакты.

    «Повесть временных лет» была? Это верифицированный источник. А будет «Повесть временных лет», где Дональд Трамп был викингом, который напал на былинных татар, которые съели потом китайцев, — привел пример Перминов. — Этот эффект галлюцинаций уже создается».

    Чтобы избежать фальсификаций с помощью новых технологий, нужно создать национальную систему атрибутирования фактов и артефактов, предложил сенатор.

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    ПМЮФ
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