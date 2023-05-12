Как делают скоростные катера «Афалина», покажет Кингисеппский машиностроительный

Многие предприятия Петербурга и Ленинградской области уже проводят для туристов и жителей города экскурсии на производство. К ним недавно присоединился и Кингисеппский машиностроительный завод.
Его гостей познакомят с производством скоростного катера «Афалина». Их пустят в основной цех, куда в обычное время посторонним вход строго запрещен. Но туристам покажут все этапы производственного процесса — при соблюдении необходимой техники безопасности, конечно.
Скоростной катер предназначен для выполнения специальных задач Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Благодаря оригинальным разработкам специалисты завода нашли нестандартные решения, которые позволяют полностью отказаться от импортных деталей.
Во время экскурсии туристы также узнают об истории машиностроительного завода, о процессе производства и о тонкостях работы на современных станках. Школьникам и студентам вузов и колледжей это поможет выбрать профессию и соотнести полученные во время учебы знания с практикой.
За последние девять месяцев экскурсию посетили более 700 учащихся. В прошлом году предприятие вошло в состав региональной команды Санкт-Петербурга и прошло обучение Акселератора «Открытая промышленность», организованное Агентством стратегических инициатив (АСИ) при участии Комитета по развитию туризма.