Мужчина на X-Trail по дороге к Агалатово выехал на встречку. Погибла женщина

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП во Всеволожском районе Ленобласти. Подробности стали известны «Фонтанке» 12 мая.



ДТП произошло минувшим вечером, 11 мая, около 21:50 на 10-м километре дороги Песочное — Киссолово, вне населенного пункта. По предварительной версии, 42-летний житель Сертолово ехал на своём Nissan X-Trail от Выборгского шоссе в сторону деревни Агалатово. В какой-то момент он не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения на участке, где обгон запрещён, и столкнулся там со встречным Mitsubishi Colt.

