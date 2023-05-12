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    Мужчина на X-Trail по дороге к Агалатово выехал на встречку. Погибла женщина

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    Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП во Всеволожском районе Ленобласти. Подробности стали известны «Фонтанке» 12 мая.

    ДТП произошло минувшим вечером, 11 мая, около 21:50 на 10-м километре дороги Песочное — Киссолово, вне населенного пункта. По предварительной версии, 42-летний житель Сертолово ехал на своём Nissan X-Trail от Выборгского шоссе в сторону деревни Агалатово. В какой-то момент он не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения на участке, где обгон запрещён, и столкнулся там со встречным Mitsubishi Colt.

    За рулём «Митсубиши» была 59-летняя петербурженка, она погибла на месте. Водителя «Ниссана» госпитализировали в тяжёлом состоянии. Про него известно, что он в 2022–2023 годах пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе превышение скорости.


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