Google признал ошибку, включающую «прослушку» в WhatsApp

В компании Google заявили о проблеме с отображением неверной информации о WhatsApp на панели конфиденциальности. Об этом 10 мая сообщило издание Engadget. Пользователям кажется, что приложение использует микрофон или камеру в фоновом режиме. На самом деле это не прослушка, уверяют в компании.



Скандал начался в апреле — начале мая, когда в соцсетях появились сообщения о баге. Один из пользователей Twitter рассказал, что WhatsApp на Android включает микрофон и ведет прослушку в фоновом режиме. Глава Twitter Илон Маск ретвитнул этот пост со словами, что WhatsApp «нельзя доверять». Вскоре представители WhatsApp пояснили, что проблема — в Android, а не в преднамеренной прослушке со стороны мессенджера, а также обратились в Google с просьбой провести расследование.

