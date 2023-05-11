Google признал ошибку, включающую «прослушку» в WhatsApp

В компании Google заявили о проблеме с отображением неверной информации о WhatsApp на панели конфиденциальности. Об этом 10 мая сообщило издание Engadget. Пользователям кажется, что приложение использует микрофон или камеру в фоновом режиме. На самом деле это не прослушка, уверяют в компании.
Скандал начался в апреле — начале мая, когда в соцсетях появились сообщения о баге. Один из пользователей Twitter рассказал, что WhatsApp на Android включает микрофон и ведет прослушку в фоновом режиме. Глава Twitter Илон Маск ретвитнул этот пост со словами, что WhatsApp «нельзя доверять». Вскоре представители WhatsApp пояснили, что проблема — в Android, а не в преднамеренной прослушке со стороны мессенджера, а также обратились в Google с просьбой провести расследование.
В Google подтвердили наличие проблемы и отметили, что она связана с багом панели мониторинга конфиденциальности в Android. На самом деле доступа к микрофону или камере в фоновом режиме нет. Google пообещал исправить проблему при следующем обновлении системы.
«Согласно нашему текущему расследованию, эта зарегистрированная ошибка в Android, влияющая на пользователей WhatsApp, создает неправильные индикаторы конфиденциальности и уведомления на панели конфиденциальности», — говорится в заявлении представителя Google.