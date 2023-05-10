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    Суд в Петербурге отправил под стражу мужчину, который устроил стрельбу в продуктовом на Коллонтай

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    Невский районный суд отправил под стражу иностранца, который пару дней назад устроил стрельбу в «Пятёрочке». Об этом 10 мая сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По версии следствия, вечером 8 мая в магазине на улице Коллонтай, 12 мужчина не менее трех раз выстрелил в сторону другого покупателя и скрылся. Для пострадавшего это обернулось ушибом стопы и гематомами грудной клетки.

    О задержании стрелка «Фонтанка» писала накануне. Подоспевшим к месту происшествия полицейским его описали как брюнета в джинсах, жилете и с фирменным пакетом. Пойманный мужчина — гражданин Армении, живущий в одном из соседних домов. Он готовился отмечать День Победы и свое 40-летие. Собственно, праздновать уже начал, поскольку был пьян.

    «09 мая 2023 года был задержан в порядке 91 статьи УПК РФ, и в этот же день ему было предъявлено обвинение», — рассказали в пресс-службе судов. В деле фигурирует статья «хулиганство».

    Задержанный уверял, что не намерен скрываться, имеет место жительства в России, трудоустроен и на его иждивении находятся члены семьи, живущие в Армении. Тем не менее, суд оставил его под арестом до 7 июля.

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