Суд в Петербурге отправил под стражу мужчину, который устроил стрельбу в продуктовом на Коллонтай

Невский районный суд отправил под стражу иностранца, который пару дней назад устроил стрельбу в «Пятёрочке». Об этом 10 мая сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.



По версии следствия, вечером 8 мая в магазине на улице Коллонтай, 12 мужчина не менее трех раз выстрелил в сторону другого покупателя и скрылся. Для пострадавшего это обернулось ушибом стопы и гематомами грудной клетки.

О задержании стрелка «Фонтанка» писала накануне. Подоспевшим к месту происшествия полицейским его описали как брюнета в джинсах, жилете и с фирменным пакетом. Пойманный мужчина — гражданин Армении, живущий в одном из соседних домов. Он готовился отмечать День Победы и свое 40-летие. Собственно, праздновать уже начал, поскольку был пьян.