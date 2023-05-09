Постоянный покупатель устроил стрельбу в супермаркете на Коллонтай. Он отмечал двойной праздник

Вечер в «Пятёрочке» в Невском районе Петербурга перестал быть томным, когда туда пришёл покупатель с оружием. Сотрудникам повезло, товарам — не очень.



Помощи полиции из супермаркета на улице Коллонтай, 12/1, запросили накануне в десятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 9 мая . Размеренное течение вечера нарушил мужчина, который расстрелял товары и покинул магазин.

Подоспевшим сотрудникам правоохранительных органов описали лысеющего брюнета в джинсах, жилете и с фирменным пакетом. Персонал признал в нём постоянного покупателя.