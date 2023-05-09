    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, зап

    771мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.82eur84.91
    ТЕМА ДНЯ

    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    Постоянный покупатель устроил стрельбу в супермаркете на Коллонтай. Он отмечал двойной праздник

    5167
    24 комментария

    Вечер в «Пятёрочке» в Невском районе Петербурга перестал быть томным, когда туда пришёл покупатель с оружием. Сотрудникам повезло, товарам — не очень.

    Помощи полиции из супермаркета на улице Коллонтай, 12/1, запросили накануне в десятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 9 мая. Размеренное течение вечера нарушил мужчина, который расстрелял товары и покинул магазин.

    Подоспевшим сотрудникам правоохранительных органов описали лысеющего брюнета в джинсах, жилете и с фирменным пакетом. Персонал признал в нём постоянного покупателя.

    Стрелка нагнали в трёхстах метрах. Им оказался гражданин Армении, живущий в одном из соседних домов. Он готовился отмечать День Победы и собственное 40-летие.

    Принимать поздравления уехал в отдел. В качестве «подарка», вероятно, получит уголовное дело.

    «Изъят пневматический пистолет в форм-факторе ПМ. Злоумышленник доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании в отношении мужчины меры пресечения», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Стрельба
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close