Постоянный покупатель устроил стрельбу в супермаркете на Коллонтай. Он отмечал двойной праздник

Вечер в «Пятёрочке» в Невском районе Петербурга перестал быть томным, когда туда пришёл покупатель с оружием. Сотрудникам повезло, товарам — не очень.
Помощи полиции из супермаркета на улице Коллонтай, 12/1, запросили накануне в десятом часу вечера, стало известно «Фонтанке»
Подоспевшим сотрудникам правоохранительных органов описали лысеющего брюнета в джинсах, жилете и с фирменным пакетом. Персонал признал в нём постоянного покупателя.
Стрелка нагнали в трёхстах метрах. Им оказался гражданин Армении, живущий в одном из соседних домов. Он готовился отмечать День Победы и собственное 40-летие.
Принимать поздравления уехал в отдел. В качестве «подарка», вероятно, получит уголовное дело.
«Изъят пневматический пистолет в форм-факторе ПМ. Злоумышленник доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании в отношении мужчины меры пресечения», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.