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    Это не зоопарк. Ледокол «50 лет Победы» встретил в Северном Ледовитом океане семью медведей

    1974
    6 комментариев

    Медведицу с малышами встретил экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» в Карском море — окраинном море Северного Ледовитого океана. Видео публикует 10 мая ФГУП «Атомфлот» в своём телеграм-канале.

    Атомоход обеспечивал проводку танкера «Залив Креста» в направлении порта Сабетта, а животные шли на восток. Вместе с самкой — два медвежонка.

    Атомфлот

    Учёные выяснили, что медвежата уже с полутора лет могут самостоятельно добывать пищу, но остаются с медведицей до двух с половиной лет: с мамой в Арктике безопаснее.

    «Фонтанка» не раз рассказывала в своих новостях про «Атомфлот» и даже сама путешествовала на ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс.


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    Комментарии 6

    Гость10 Мая 2023 в 16:06
    не то видео прикрепили:)
    +2−0
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