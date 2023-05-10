Это не зоопарк. Ледокол «50 лет Победы» встретил в Северном Ледовитом океане семью медведей

Медведицу с малышами встретил экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» в Карском море — окраинном море Северного Ледовитого океана. Видео публикует 10 мая ФГУП «Атомфлот» в своём телеграм-канале.
Атомоход обеспечивал проводку танкера «Залив Креста» в направлении порта Сабетта, а животные шли на восток. Вместе с самкой — два медвежонка.
Учёные выяснили, что медвежата уже с полутора лет могут самостоятельно добывать пищу, но остаются с медведицей до двух с половиной лет: с мамой в Арктике безопаснее.
«Фонтанка» не раз рассказывала в своих новостях про «Атомфлот» и даже сама путешествовала на ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс.