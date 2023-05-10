Гладков заявил о взрыве беспилотника в селе Ольховатка Белгородской области

Взрыв произошел в селе Ольховатка Новооскольского округа в ночь на 10 мая. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».



По его словам, причиной очевидно был беспилотник. Повреждения получили два жилых дома, библиотека, почта и медпункт. Восстановление начнется после утреннего обхода, добавил Гладков.



Ранее, 8 мая, под обстрел со стороны Украины дважды попал город Шебекино. В первый раз никто не пострадал, а во второй один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами, в которых выбило стекла, балконы получили повреждения. Ранения получили четыре человека.

