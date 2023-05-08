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    Пострадавшие, поврежденные дома и машина в огне. Шебекино вновь обстреляли

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    Шебекино в Белгородской области попало под массированный обстрел ВСУ. Об этом 8 мая сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

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    Огонь по городу вели дважды. В первый раз никто не пострадал, а во второй один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами, в которых выбило стекла, балконы получили повреждения. Четыре человека пострадали, двое отказались от госпитализации, а еще двоих доставили в районную ЦРБ. Власти продолжают подомовой обход территории. На месте работают оперативные службы и глава округа.

    Спустя полчаса после своего сообщения об обстрелах Гладков выложил новый пост с последствиями еще одного удара. Снаряд разорвался рядом с многоквартирным домом. Сильно повреждены фасад, кровля и выбиты стекла. Никто не пострадал. Загорелась припаркованная машина, судя по снимку, сгорела и еще одна, стоявшая рядом.

    Фото: «Настоящий Гладков» / Telegram
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    Фото: «Настоящий Гладков» / Telegram

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