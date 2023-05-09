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    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    Петербурженка на «Ниссан» сбила ребёнка в Новогорелово

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    Восьмилетний второклассник попал под колёса «Ниссан Мурано» во дворе собственного дома в Ломоносовском районе Ленинградской области.

    Авария случилась на Промышленной улице в Новогорелово накануне около трёх часов дня, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 мая. Пострадал мальчик, перебегавший проезжую часть во дворе дома. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с переломом ноги.

    По информации «Фонтанки», за рулём «Ниссан» сидела 33-летняя петербурженка. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

    «По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении», — уточнили в ведомстве.

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