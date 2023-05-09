Петербурженка на «Ниссан» сбила ребёнка в Новогорелово

Восьмилетний второклассник попал под колёса «Ниссан Мурано» во дворе собственного дома в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Авария случилась на Промышленной улице в Новогорелово накануне около трёх часов дня, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 мая. Пострадал мальчик, перебегавший проезжую часть во дворе дома. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с переломом ноги.

По информации «Фонтанки», за рулём «Ниссан» сидела 33-летняя петербурженка. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

«По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении», — уточнили в ведомстве.