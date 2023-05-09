«Я обязан свой транспорт домой довести». В Макаровке год работает музей полярных конвоев — показываем, что внутри

В Петербурге есть не только памятник полярным конвоям, но и музей, посвященный этой странице военной истории России. К 9 мая проект «(От)личный Петербург» рассказывает вам об экспозиции, куда вы просто так не попадете. Но она представляет большой интерес не только для историков и людей, которые хотят больше узнать о прошлом, но даже для школьников — а им-то «патриотическое воспитание» зачастую скучно и непонятно.

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Музей северных арктических (это более официальное слово, обычно говорят «полярных») конвоев открылся год назад в Колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (это часть университета, который петербуржцы по-дружески называют «Макаровкой»).



Значительная часть экспонатов — из коллекции ректора университета Сергея Олеговича Барышникова, который долгие годы увлекается военной историей и… оловянными солдатиками. Поэтому сейчас в музее открыта выставка панорам «Русская армия. От победы к победе» — начиная от Ледового побоища и заканчивая витриной с солдатиками в форме Второй Мировой.

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Сергей Олегович провел для «Фонтанки» и наших читателей короткую экскурсию по музею и рассказал, что сюда приходят не только ребята из колледжа, но и ученики многих петербургских школ. И для школьников интересно По его словам, учащихся в этот музей приводят очень часто. Директор колледжа Альберт Олегович Сбитнев дополнил, что за год его посетили экскурсии из 50 школ. Барышнико был очень впечатлен удивительной для нашего времени картиной: ребята что-то записывают — что-то, что взрослым кажется самим собой разумеющимся, потом делятся этим со сверстниками, делают доклады в школе.

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Экскурсоводами в музее работают курсанты колледжа — волонтеры. Их рассказы серьезно продуманы, содержат много исторической и личной информации, ребята отвечают на вопросы посетителей, поддерживают обмен мнениями. В этом тоже есть тонкий педагогический момент: взрослых школьники немного сторонятся, а к своим сверстникам относятся с большим пониманием.



Горожанам и туристам, конечно, сюда не зайти прямо с улицы и не купить билет. Надо получать разрешение у руководства учебного заведения. Однако ректор хочет сделать доступ более простым: учитывая, что в Макаровке сейчас три музея — о двух других мы тоже постараемся рассказать, — вуз может сделать бесплатный абонемент на посещение всех трех. Но пока это только идея, хотя мы очень надеемся на ее успех. Очень краткий ликбез по истории полярных конвоев Когда началась Великая Отечественная война, США и Великобритания приняли совместное решение помочь Советскому Союзу техникой, продуктами и медикаментами. Для этого в США был принят закон о ленд-лизе, который позволял правительству оказывать помощь любым странам без предварительной оплаты. Деньги за поставки, а также использованную и неповрежденную технику предполагалось вернуть после войны.



Часть поставок (например, автомобили) шла через Иран, часть (самолеты) — через Аляску и Берингов пролив. Но самая большая часть — танки, локомотивы, грузовики, мотоциклы, горючее, продукты и медикаменты, стратегическое сырье и даже военная форма — доставлялось самым быстрым и опасным путем: из Исландии и затем из Шотландии по Северному, Норвежскому и Баренцеву морям в порты Мурманска, Архангельска и Молотовска (Северодвинска).



Из Советского Союза обратными конвоями вывозили лес и золото.

У трансарктического маршрута были и достоинства, и недостатки. Путь по северным водам занимал всего 10–14 дней, Мурманск — незамерзающий порт. Все три порта находились ближе к центру страны и театру боевых действий и были соединены с местом назначения грузов сетью железных дорог.



Но путь в этом варианте лежал мимо вражеских территорий: северного побережья Германии, Норвегии и Финляндии, которые тоже входили в нацистский альянс. Летом можно было уйти дальше от опасности, за острова Ян-Майен и Медвежий. Но зимой, когда ледяные поля приближались к берегу, приходилось проходить перед ними. Кроме того, линия фронта была всего в нескольких десятках километрах от Мурманска, поэтому северные порты постоянно бомбили.

В состав каравана входили транспортные суда и корабли прикрытия.

Суда — гражданские. Корабли — военные. Представьте: ночь, шторм, лед… И тут появляется немецкая подлодка О работе военных моряков все сказано в песне Александра Розенбаума «Корабль конвоя». Если вы не слышали — послушайте. Но на всякий случай объясним: задачей противника было «растащить» конвой, оставить его без прикрытия. Это было возможно и в том случае, если военный корабль вступит в бой и оторвется от судов, которые должен защищать. Поэтому корабли прикрытия только оборонялись — что требовало не меньше, а то и больше героизма, чем атаки.



Но и повседневная работа на судах конвоев была необычайно тяжелой и опасной, особенно в зимнее время. Истории и воспоминания об этом в музее полярных конвоев занимают почетное место. Например, один из участников писал, что до металлических частей рангоута и такелажа нельзя было дотрагиваться без перчаток, потому что руки мгновенно примерзали, и оторвать их можно было только с частью кожи. Незащищенные части тела обледеневали, одежда постоянно была сырой и тоже замерзала.

На палубу и такелаж тоже нарастал лед, приходилось его сбивать топорами. Как объяснил Сергей Олегович Барышников, если этого не делать, центр тяжести судна поднимается, и оно может даже перевернуться.

Прибавим к этому еще шторма, полярную ночь, то есть темноту круглые сутки. И нельзя было зажигать ни огонька, чтобы не демаскировать транспорты и корабли прикрытия. «Только какой-то огонек, — эмоционально пояснил ректор, — сразу налетали немецкие подводные лодки». Опасен был и полярный день, когда нет темноты и конвой виден издалека.



Сейчас мы очень приблизительно можем понять, как это было. Конечно, о каждодневном подвиге моряков есть кинохроника, которую транслируют в музее, есть воспоминания. Но у ректора Макаровки есть мечта: сделать виртуальный тренажер этой обстановки. Старая рубка судна или военного корабля, холод, сырость и постоянный шум боя — просто чтобы лучше почувствовать себя на месте героев того времени. Короткая экскурсия по музею А теперь дадим слово Сергею Олеговичу Барышникову, ректору университета им. Макарова и нашему сегодняшнему экскурсоводу.

— Понимаете, экспозицию мне как хотелось составить? Ведь каждому свое интересно. Одному марки, он не смотрит на другое. Другому — ордена. Третьему — корабли. В музее каждый должен найти то, что ему интересно. И тогда он потом будет говорить: да я там был, я там такое видел!...

У нас все начиналось с небольшой комнаты, которая была на четвертом этаже — ветеранам было очень неудобно подниматься. Сначала нам подарили мундир Патрушева*, награды его и наградные книжки, которые хранятся в сейфе. Плюс макеты кораблей подарили, какие-то стенды — и так мы всё это начали. Конечно, искали спонсоров, которые помогли бы нам всё оборудовать. Мы и сами могли бы, но когда это всенародное дело, оно становится более весомым.

Речь идет о Платоне Игнатьевиче Патрушеве, отце секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Платоновича Патрушева Пройдемся по музею с Сергеем Олеговичем — хотя бы виртуально. В подписях под фотографиями использованы цитаты из этой экскурсии — чтобы создать нужное настроение.

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру «Тут показаны аэродромы немецкие, откуда было быстро вылетать. Летом [конвои] шли по одному маршруту, зимой — по-другому». Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру «Вот английские медали. Звезды выдавались различные: за службу в Африке, в Атлантическом океане. Северный конвой у англичан относился к Атлантике, поэтому вторая звезда — наша» Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Берет моряка — участника полярных конвоев Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру «Коллекция касок той эпохи: советская, английская, американская, итальянская, швейцарская» Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру «А здесь головные уборы [того времени]: шапка-ушанка; канадская шапка, сделанная специально для конвоев; американская бескозырка для американского летчика, английская, французская» Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру «Вот мундир Платона Игнатьевича Патрушева, его медали и личные предметы» Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру «В Северодвинске под Архангельском основные наши подводные лодки строятся. В гильзе — земля с этого исторического места. Планируем, что получим в землю том числе из других мест, откуда выходили конвои» А эта гильза открыта — она от полуденного выстрела, который мы давали на Петропавловке в день прихода в Архангельск первого конвоя «Дервиш» Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру «Самый трогательный для меня экспонат — вот этот. За каждой этой вещью стоит чья-то жизнь, чья-то смерть. И то, что это подняли, нашли — это замечательно. Вот это наши ребята на Синявинских высотах набирали. Занимаются поисковой деятельностью, находят смертники. У нас был такой металлический ящичек и туда вставлялась записочка, где было написано, кто этот человек. Здесь можно духовно притронуться к вещам, которые были обыденными для наших отцов, дедов. Конечно, это дорогого стоит» Поделиться Поделиться





Еще чуть-чуть истории, лучше не пролистывать Конвои «сюда» назывались PQ и номер, а «обратные» — QP и номер* (с декабря 1942 г. конвои обозначались соответственно YW и RA, им присваивали порядковый номер, начиная с условного 51). И только у самого первого, «Дервиша», который пришел в Архангельск 31 августа 1941 года, есть собственное имя по операции по его проводке. День его прихода каждый год отмечают в Архангельске.



Буквы PQ — инициалы английского офицера, регистрирующего конвои.

С марта 1942 года обстановка на севере существенно осложнилась, так как Германия сосредоточила там значительные силы. Потери конвоев резко увеличились. Сильнее всего пострадал PQ-17 — его трагическую историю вы наверняка знаете по романам Алистера Маклина «Крейсер „Улисс»» и Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17» — или песням Александра Городницкого.

Если будете читать, имейте в виду, что Пикуль к истории относится весьма вольно, а Маклин сам был моряком в конвоях — так что очень ярко описывает происходившее тогда. Без валерьянки читать сложно, хоть это все-таки и художественное произведение.

Транспорты, как объяснил Барышников, — это было главное: «Один транспорт подбитый, который не довез бензин, — это примерно танковый корпус месяц стоит без горючего». А в караване PQ-17 погибли 23 судна и 2 вернулись в порт отправления!



После этой трагедии союзники хотели даже отказаться от идеи конвоев и испытывали возможность посылать одиночные суда. Но все-таки движение было восстановлено, и конвои ходили по северным морям до конца мая 1945 года.

Немного о подвигах История трансарктических переходов сохранила множество примеров взаимопомощи и взаимовыручки английских, американских и советских моряков и летчиков. Например, когда часть экипажа погибшего в апреле 1942 г. советского парохода «Киев» возвращалась в СССР на английском транспорте, в судно попала немецкая торпеда. В одной шлюпке оказались английские и советские моряки — и спаслись они благодаря действиям английского старпома В. Праса и советского судового врача А.И. Лескина.

Во время проводки каравана PQ-17, после приказа о рассредоточении, канадский военизированный траулер «Айршир» увел три транспорта во льды. Там суда замаскировали под айсберги — и группа достигла Архангельска без потерь.



Ректор рассказал еще про один эпизод: «У англичан и американцев, если корабль подбит, принято бросать его. Моряков спасает другой корабль, а этот, значит, пусть погибает. Но была история: идет наш транспорт (это был советский лесовоз «Старый большевик», шедший в составе конвоя РQ-16. — Прим.ред.). Он был поврежден, загорелся, прислали английский миноносец, но моряки отказались на него перейти и несколько часов сражались с пожаром. Погасили — и потом догнали конвой и попросили разрешения встать в строй. Англичане подняли флаг, который означал «Хорошая работа»».



Если вы думаете, что героизм тут был чисто мужским — ошибаетесь. На танкере «Азербайджан» команда состояла в основном из женщин. Когда судно было подбито и загорелось, они сумели не только локализовать пожар, но и потушить его. Топливо было доставлено по назначению.



«Флот — это другое!» В память о подвиге моряков перед зданием колледжа еще в 2014 году установлен памятник морякам полярных конвоев. На открытие приезжали участники этих военных операций из разных городов России и стран бывшего СССР, а также из США, Великобритании и Ирландии.



Фото: Елена Виноградова, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Музей же открывали более камерно, что объясняется и пандемией, и сложной политической обстановкой. «Когда была пандемия, все эти перемещения для ветеранов были весьма затруднительны. — пояснил Сергей Барышников. — К тому же они уже в возрасте. Но сейчас стали приезжать их родственники, дети. Вот и копию нашего памятника хотят установить в Исландии и в Шотландии. И после начала СВО контакты, которые у нас есть с ветеранами, остались. Они нам говорят: мы ничего не забыли. И я всегда говорю: флот — это другое».

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





На памятнике изображены представители всех трех держав-союзников, и в музее стоят их знамена. «На Западе уничтожают памятники наших ветеранов. А мы здесь чтим память тех героев, которые плечом к плечу с нашими сражались против фашизма. Стоит памятник, возлагаем цветы, убираем территорию. Вот такой разительный контраст», — заметил ректор.

А что будет дальше? Он строит планы дальнейшего развития музея — от первоочередных вроде открытия второго зала, который сейчас ремонтируют, до самых фантастических. О тренажере с эффектом присутствия мы уже рассказали. А есть и перспектива поднять будущие экспонаты со дна моря и разместить их во дворике колледжа.



— У меня еще задумка была такая — когда входишь, чтобы играл джаз того времени. Тогда же очень модным был джаз — вот это «Мы летим, ковыляя во мгле». Было много песен и наших, и русских. Тоже чтобы было ощущение атмосферы, — говорит Сергей Барышников. — А еще есть идея сделать аллею писателей-маринистов. Их книги — это и есть то, что учит. Самое главное, чтобы у школьников это западало в душу, чтобы росли патриоты.

P. S. Всего за годы войны в Советский Союз прошло 40 конвоев (811 судов: 58 транспортов уничтожены противником на переходе и 33 вернулись в порты отправления). Из Советского Союза провели 35 конвоев (715 судов, 29 потоплены на переходе, 8 вернулись).

