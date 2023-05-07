«Я просто помогаю людям встать». Инициативные в жилетках за деньги разрешают парковку на Крестовском острове

Пустырь на Крестовском острове стал местом заработка для инициативных граждан. Чтобы получить вознаграждение достаточно оказалось обзавестись рацией и салатовой жилеткой.

Двух мужчин, руководящих процессом парковки на пустыре на Кемской улице, заметил корреспондент «Фонтанки» 7 мая. Сначала журналисту сказали, что мест на участке нет, но затем добавили, что за 200 рублей найдут парковку. Платить можно переводом, чеков никаких не выдают. По словам мужчины, это место является якобы муниципальной парковкой, но работает он на добровольных началах.

«Я просто помогаю людям встать. Сейчас футбол идёт, вы понимаете», — отметил один из парковщиков. На вопрос о деньгах он ответил, что никто не собирает, а просто просит «выручить на кофе».



В пресс-службе Петроградского района «Фонтанке» уточнили, что на данной территории нет организованной парковки. Этот участок принадлежит МИДу и отведен под строительство посольства.

